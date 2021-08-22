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Ekonomi Önemli ihtiyacı karşılayacak! İHA’lar için Kalecik’te test merkezi kuruluyor
Ekonomi

Önemli ihtiyacı karşılayacak! İHA’lar için Kalecik’te test merkezi kuruluyor

Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Projesi İmza Töreni, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 14:13:00 -
Önemli ihtiyacı karşılayacak! İHA’lar için Kalecik’te test merkezi kuruluyor

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Ajansın desteği, TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ’nin koordinasyonunda, Ankara Teknopark ve Kalecik Belediye Başkanlığı ortaklığında yürütülecek projeye ilişkin Ankara Kalkınma Ajansı Destek Sözleşmesi İmza Töreni, IDEF 2021’de yapıldı. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRTEST Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şahin, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, TRTEST Genel Müdürü Bilal Aktaş, Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin katıldı. Proje kapsamında insansız hava araçları (İHA) uçuşları için Kalecik’te Sürekli Tahsisli Hava Sahası merkezi niteliğinde olacak Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi kurulacak. Alanında önemli bir ihtiyaca cevap verecek merkezde mini İHA, multikopter, sürü İHA projelerinin uçuş kabiliyet testleri, İHA tespit/algılama, sınıflandırma, yanıltma ve engelleme üzerine yürütülen Ar-Ge çalışmalarında kullanılan cihaz ve yazılımların testleri yapılacak.

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