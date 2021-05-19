Önemli çağrı: İsrail'le normalleşmeyi suç sayın
Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlenerek, işgalci terörist İsrail'le normalleşmeyi suç kabul eden yasa çıkarılması talep edildi.
Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlenerek, terörist İsrail'le normalleşmeyi suç kabul eden yasa çıkarılması talep edildi.
Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (UGTT) çağrısıyla başkent Tunus'ta toplanan yüzlerce kişi, terörist İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve abluka altındaki Gazze'de Filistinlilere saldırılarına tepki gösterdi.
Filistin'e destek veren göstericiler, ülke makamlarından terörist İsrail'le normalleşmeyi suç kabul eden yasa çıkarmasını istedi.
Ellerinde Tunus ve Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, başkentte Habib Burgiba Caddesi'nin karşısındaki Turizm Bakanlığı binasının önünde toplanarak Hayreddin Paşa Caddesi'nde kadar yürüdü.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, terörist İsrail ve terörist İsrail'le normalleşme karşıtı sloganlar atıldı.