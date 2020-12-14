Önemli bir hamle daha! Geleceği 5G’yle şekillendireceğiz

Önal, “Geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. Genç girişimleri desteklemek amacıyla pek çok proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini de anlatan Önal, “Bu sayede hem müşterilerimize katma değerli servisler sunuyoruz hem de ülkemize, ekonomimize fayda sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Önal, hedeflerinin Türkiye’nin daha çok yerli teknoloji üretmesini ve dünyaya satması olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: “Bu amaçla 2018’de kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT VENTURES’i kurduk. TT VENTURES’la inovatif teknolojiler üzerine yoğunlaşan girişimleri destekliyoruz. Sağlık, eğitim ve enerji sektörlerini odağa alıyoruz. Örneğin Türkiye’nin ilk online sağlık hizmeti platformlarından DoctorTurkey’e ve dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft’a yatırım yaptık. Eğitim alanında ise PİLOT mezunlarımızdan olan oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’a yatırım yaptık. 2019’da MentalUP, yatırımcılardan aldığı destekle hizmetlerini uluslararası arenada pazarlayan bir değerimiz haline geldi.”