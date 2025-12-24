  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İran için çok ama çok büyük tehlike! Pezeşkiyan: Hayati bir sorun

Berna Laçin’e tokat gibi cevap! ‘Ülke porno kanalına döndü’ dedi kapağı yedi

Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!

Karadağ Türkiye konusunda geri adım attı

İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!

Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceği bilimle inşa ediyoruz! 153 milyar TL kaynak tahsis ettik

CHP’nin faşist doktoruna İP’liler sahip çıktı: ‘Alt insan türü’ karikatürü yeniden gündemde

Türkiye’nin ilk uçak gemisi İngiltere ve Fransa'yı geride bıraktı ABD ile yarışıyor

Gazze’de ateşkesin sadece adı var! İşgalci Siyonist ağzındaki baklayı çıkardı
Teknoloji One UI 8.5 Beta 2 ısınma sorununa neden oluyor
Teknoloji

One UI 8.5 Beta 2 ısınma sorununa neden oluyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
One UI 8.5 Beta 2 ısınma sorununa neden oluyor

Samsung’un yayınladığı One UI 8.5 Beta 2 güncellemesi, kullanıcılar tarafından ısınma ve ciddi performans sorunları yaşattığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Sorunların, özellikle güncellemenin ikinci beta sürümüyle birlikte ortaya çıktığı belirtiliyor.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre, sürekli gecikmeler (lag) ve aşırı ısınma problemleri yalnızca orta segmentte değil, Galaxy S25 Ultra gibi üst seviye cihazlarda da görülüyor. Yapılan denemelerde önbellek temizleme gibi işlemlerin sorunu çözmediği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre problemin kaynağı donanım değil, yazılım optimizasyonu ve kod tarafındaki hatalar. Bu nedenle kullanıcıların müdahalesiyle giderilmesi mümkün görünmüyor.

Samsung, beta programına katılan kullanıcılardan log dosyası ekleyerek geri bildirimde bulunmalarını istedi. Şirket, sorunun incelendiğini ve bir sonraki beta ya da güncellemede düzeltilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

One UI 8.5 Beta 2, kamera tarafında bazı iyileştirmeler sunsa da (tek çekim ve çift kayıt modlarının geri dönmesi gibi), mevcut performans sorunları nedeniyle günlük kullanım için önerilmiyor.

Uzman tavsiyesi:
Kararlı sürüm kullanıcılarının güncellemeyi yüklememesi, beta kullanıcılarının ise bir sonraki sürümü beklemesi öneriliyor.

Samsung’da bellek krizi!
Samsung’da bellek krizi!

Teknoloji

Samsung’da bellek krizi!

Samsung Galaxy S26 Ultra’dan sürpriz renk hamlesi
Samsung Galaxy S26 Ultra’dan sürpriz renk hamlesi

Teknoloji

Samsung Galaxy S26 Ultra’dan sürpriz renk hamlesi

Samsung artık işlemcilerini kendi geliştirecek
Samsung artık işlemcilerini kendi geliştirecek

Teknoloji

Samsung artık işlemcilerini kendi geliştirecek

RAM krizi sürerken Samsung’dan rahatlatan mesaj: SSD’ler güvende
RAM krizi sürerken Samsung’dan rahatlatan mesaj: SSD’ler güvende

Teknoloji

RAM krizi sürerken Samsung’dan rahatlatan mesaj: SSD’ler güvende

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23