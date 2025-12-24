One UI 8.5 Beta 2 ısınma sorununa neden oluyor

Kullanıcı geri bildirimlerine göre, sürekli gecikmeler (lag) ve aşırı ısınma problemleri yalnızca orta segmentte değil, Galaxy S25 Ultra gibi üst seviye cihazlarda da görülüyor. Yapılan denemelerde önbellek temizleme gibi işlemlerin sorunu çözmediği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre problemin kaynağı donanım değil, yazılım optimizasyonu ve kod tarafındaki hatalar. Bu nedenle kullanıcıların müdahalesiyle giderilmesi mümkün görünmüyor.

Samsung, beta programına katılan kullanıcılardan log dosyası ekleyerek geri bildirimde bulunmalarını istedi. Şirket, sorunun incelendiğini ve bir sonraki beta ya da güncellemede düzeltilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

One UI 8.5 Beta 2, kamera tarafında bazı iyileştirmeler sunsa da (tek çekim ve çift kayıt modlarının geri dönmesi gibi), mevcut performans sorunları nedeniyle günlük kullanım için önerilmiyor.

Uzman tavsiyesi:

Kararlı sürüm kullanıcılarının güncellemeyi yüklememesi, beta kullanıcılarının ise bir sonraki sürümü beklemesi öneriliyor.