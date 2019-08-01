One İstanbul ile hedef 20 milyon turist

Akit Kültür Sanat

Her ay 490 milyon kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığını TripAdvisor’ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını bir yıl boyunca, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) başkanlığını yürüttüğü (ICVB) yönetecek. Yapılan anlaşmaya göre bir yıl boyunca sayfaların yönetimi, ICVB’nin önemli projelerinden biri olan One Istanbul markası üzerinden gerçekleştirilecek.

Bir numara olmak için

İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Başkanı Şekib Avdagiç, Tripadvisor’da bulunan İstanbul tanıtım sayfalarını devralan ICVB’nin İstanbul’u dünyaya tanıtmak adına şehirde bulunan oteller, restoranlar, mekanlar, çeşitli bölge ve temalar üzerinden seçim yapılabilir listeler oluşturacağını söyledi.

TripAdvisor puanlamasında 1 yıldızlık artışın işletmeler için ortalama yüzde 5-9 ilave gelir getirdiğini belirten Şekib Avdagiç, “İstanbul’un turizm gelirlerine büyük ivme kazandıracak bir pazarlama hamlesi başlatıyoruz. Bu yıl, tarihinde ilk kez ziyaretçi sayısı nüfus sayısını geçecek İstanbul’u yeni ve büyük hedeflere hazırlıyoruz. İstanbul’un marka ve ürünlerini sosyal medya entegrasyonu ile en iyi şekilde tanıtarak, şehrimizin enerjisini dünyaya daha güçlü şekilde yayacağız. Ziyaretçi etkileşim ve kullanım dataları ile zenginleşen derinlikli raporlama imkanının elde edilmesi ve detaylı bir İstanbul ziyaretçi grafiğinin oluşturulmasını da sağlayacağız ve bu verilerden oluşan bilgiyi İstanbul’un tüm paydaşları ile dönem dönem paylaşacağız” diye konuştu.

Akıllı hedeflemeli sonuç

İstanbul’a olan ilgiyi ciddi oranda artıracak tanıtım sayfaları aracılığıyla, İstanbul’un sahip olduğu değer ve güzellikler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak ve şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle yapılacak.

Avdagiç, "ICVB olarak, önümüzdeki yıllarda, İstanbul’un TripAdvisor listelerinde de ‘Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu’ unvanını kazanmasını ve bu unvanın kalıcı olmasını hedefliyoruz. İstanbul’u uluslararası alanda etkili bir şekilde temsil ederek, dijital dünyada ve kongre turizminde önemli bir çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

Dijital mecranın imkanlarıyla ‘akıllıhedefleme’ imkanlarına kavuşulacak. İstanbul’a rakip destinasyonların sayfalarını ziyaret eden ve o destinasyonlara seyahat etmeyi planlayan TripAdvisor kullanıcıları tespit edilebilecek.