Öne geçtiği maçta yine çöktü! Tribünlerden istifa sesleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye, 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Chobani Stadyumu'nda maçın son bölümünde tribünler Başkan Aziz Yıldırım ve yönetime "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla tepki gösterdi; teknik sorumlu Dirk Kuyt ise maç sonunda taraftardan özür diledi.

Saat 19.00'da başlayan ve hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği karşılaşmada sarı-lacivertliler, ilk yarının son anlarında Guendouzi'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İzmir ekibi 76'ncı dakikada Armstrong, 79'uncu dakikada Henrique'nin golleriyle maçı 2-1 kazandı. Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal üstlendi.

16 puanda kalan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'la puan farkı 9'a çıktı. Sarı-lacivertliler ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı; 9'uncu haftadaki derbide de Galatasaray'a 2-1 kaybetmişti. Takım, ligin geride kalan 10 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, ligde mağlup olduğu 4 maçın 3'ünde üstünlüğünü koruyamadı. Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe karşısında 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, bu üç maçtan da 2-1 yenik ayrıldı.

Tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratı

Maçın son bölümünde Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi hedef alan tezahüratlara başladı. Tribünlerde "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" ve "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Protestolar maç bittikten sonra da sürdü.

Kerem Aktürkoğlu da 52'nci dakikada etkisiz bir vuruş yaptıktan sonra taraftarın tepkisine maruz kaldı. 28 yaşındaki futbolcunun, tepkinin ardından tribünlere yönelik bir hareketi oldu. Kerem 65'inci dakikada oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarlar tepkilerine devam etti.

Oppong ilk kez 11'de, Müldür 1,5 ay sonra sahada

Yaz transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça 11'de başladı. Kuyt'ın ilk 11 tercihi olan 22 yaşındaki futbolcu, 84'üncü dakikada sakatlanarak yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı. Oppong'un sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Son olarak 14 Eylül'de Gaziantep FK karşısında forma giyen Mert Müldür ise sakatlığının ardından 1,5 ay sonra Göztepe maçıyla sahalara döndü. Müldür, 65'inci dakikada Nelson Semedo'nun yerine oyuna girdi.

Kuyt: "Taraftarlarımızdan özür diliyorum"

Teknik sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada taraftarlardan özür diledi. Kuyt, "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kazanmak için her şeyi denedik ve elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gerek ben gerek teknik heyet hazırlanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.