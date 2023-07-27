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Gündem Önder Sav'dan Kılıçdaroğlu'na "temiz biri" tepkisi! Derhal toplanın
Gündem

Önder Sav'dan Kılıçdaroğlu'na "temiz biri" tepkisi! Derhal toplanın

Yeniakit Publisher
2023-07-27 08:58:00 -
Önder Sav'dan Kılıçdaroğlu'na "temiz biri" tepkisi! Derhal toplanın

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav sessizliğini bozdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu giderse partide boşluk olmayacağını söyledi. Olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun temiz biri olsa genel başkanlığı bırakırım sözünü eleştirdi.

"YENİLİR YUTULUR GİBİ BİR LAF DEĞİL"

"Partinin birikimini yok sayarak CHP’yi yönetecek yetenekte kimsenin bulunamayacağını ileri sürmek fevkalade şaşırtıcıdır. Dahası partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıkarsa genel başkanlığını ona bırakabileceğini söylemek de yenilir yutulur gibi değildir. Bu söz, CHP'de geçmişi temiz olan yok demek anlamında algılanır. Hatta bazı duyarlı üyeler, bunun partiye ve kendilerine açıkça yapılmış bir hakaret sayabilir" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREV SÜRESİ 27 TEMMUZ'DA BİTER"

Cumhuriyet gazetesine konuşan Önder Sav ayrıca 27 Temmuz itibarıyla genel başkan ve parti organlarının görev ve yetki süresinin dolduğunu söyledi. Olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

"İMAMOĞLU ADAY GÖSTERİLMELİYDİ"

Kılıçdaroğlu'nun görevi bıraktığında partinin boşlukta kalmayacağını vurguladı. Eski CHP genel başkanlarını hatırlattı. "Genel başkanlığı boşalttıklarında parti boşlukta mı kaldı?" diye sordu. "Parti boşlukta kalmaz" dedi. Önder Sav, Kılıçdaroğlu'nun geçmişte "Genel başkan cumhurbaşkanı olmamalı" açıklamasını hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu sözünü unuttu" dedi. Sav, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı yapılmamasını da eleştirdi.

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Yorumlar

mete

kast.. gene pıyasaya cıktı
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