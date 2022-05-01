ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nden ‘Finans Genç’ projesi

Ziraat Katılım ortaklığında öğrencilere blockchain, metaverse, fintech ve NFT gibi kavramlar da öğretilecek.

Burs ile staj imkânları da sağlanacak üniversiteliler, Malezya ve Endonezya gibi İslami finansın çalışıldığı ülkelere gönderilecek.

‘Genç Finans’ çerçevesinde yılda bir kez düzenlenecek zirveye ise uzman isimler davet edilecek.

Gözlük değişecek

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, “Ticaret ile faiz aynı şeydir” diyenlere “Durun” yanıtını vermek için yola çıktıklarını ifade etti. Ceylan, “Biz, duruşumuzu, istikametimizi inşa etmek üzere bugün buradayız. Gözümüzdeki gözlüğü değiştirmek için çalışmalara başlıyoruz. İslam’ın gözlüğünü takacağız ve o kavramlarla o paradigmayla bakacağız dünyaya” ifadelerini kullandı.

Medeniyet mücadelesi

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de projeyle katılım bankacılığı konusundaki farkındalığı gençlere aktarmayı hedeflediklerini bildirdi. Bunu bir medeniyet mücadelesi olarak gördüklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti: “Katılım bankacılığı, İslami finans ve İslam iktisadı medeniyet mücadelemizin bir parçası. Dolayısıyla hepimizin bu konuda hissedar olması önemli. Biz bu yola çıkarken özellikle ‘İslami bankacılık’ değil, ‘Katılım bankacılığı’ dedik. Çünkü biz insanız ve bu konular yeni. Bugün ‘Yapılmaz’ dediğimiz bir şeye yarın başka bir bakış açısıyla bakıp ‘Yapılabilir’ diyebiliriz.”