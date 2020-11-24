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Aktüel ÖNDER, eski başkanlarını yeni nesle tanıtacak projeyi hayata geçirdi
Aktüel

ÖNDER, eski başkanlarını yeni nesle tanıtacak projeyi hayata geçirdi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal: - "Derneğe büyük katkı sunan, hayattaki büyüklerimizi yeni nesle tanıtmak istiyoruz" - "Proje kapsamında yapacağımız röportajları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Bu sayede yeni neslin onları tanımasını sağlayacağız. Projeyi kurucu başkanımız Mehmet Yahya Kutluoğlu hocamızla başlattık. Daha sonra hayatta olan diğer eski başkanlarımızla konuşacağız" - "İmam hatip mücadelesini canlı tutmak için dönemin şartlarını, eski başkanlarımızın enerjisini, verdikleri mücadeleyi hatırlamak ve gelecek nesillere taşımak önemli. Amacımız yeni neslin geçmişi tanıması ve hizmet eden büyükleri unutmamasıdır"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:34:34 -
ÖNDER, eski başkanlarını yeni nesle tanıtacak projeyi hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "Ömrünüze bereket" sloganıyla başlattığı projeyle eski başkanlarını yeni nesle tanıtmayı hedefliyor.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin kurulduğu 62 yıl öncesinden bugüne birçok faaliyetin hayata geçirilmesinde emeği olan başkanlarını unutmayacaklarını söyledi.

Kuruluşundan bugüne birçok ismin derneğe hizmet ettiğinden bahseden Çal, "Derneğe büyük katkı sunan hayattaki büyüklerimizi yeni nesle tanıtmak istiyoruz." dedi.

Çal, "Ömrünüze bereket" sloganıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında eski dernek başkanlarıyla yapacakları röportajları derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşacaklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu sayede yeni neslin onları tanımasını sağlayacağız. Projeyi kurucu başkanımız Mehmet Yahya Kutluoğlu hocamızla başlattık. Daha sonra hayatta olan diğer eski başkanlarımızla konuşacağız. İmam hatip mücadelesini canlı tutmak için dönemin şartlarını, eski başkanlarımızın enerjisini, verdikleri mücadeleyi hatırlamak ve gelecek nesillere taşımak önemli. Amacımız yeni neslin geçmişi tanıması ve hizmet eden büyükleri unutmamasıdır."

- "Geçmişte yaşananları yeni nesil bilmiyor"

Kamber Çal, imam hatip okullarının tarihsel serüveninin hep mücadeleyle geçtiğini, her dönemde imam hatiplilere bir operasyon yapıldığını ifade etti.

ÖNDER'in engelleme çalışmalarına karşı sivil bir direniş ve duruş gösterdiğini söyleyen Çal, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Projede hocalarımıza ilahiyatın dışındaki okullara nasıl girdiklerini, 28 Şubat sürecini ve imam hatiplilere katsayı sistemiyle nasıl engel olunduğunu anlattırarak bunları gelecek nesillere aktaracağız. Geçmişte yaşananları yeni nesil bilmiyor. Her şeyi şimdiki gibi zannediyor. Ama imam hatipliler şu ana gelene kadar çok ciddi mücadele vermişler. Bundan sonra böyle durumlar olmaması için geçmişte yaşananları geleceğe taşımamız ve tarihi tekerrür ettirmememiz gerekiyor. Bunun için yaşanan süreç çok kıymetli. Projemiz de bundan dolayı çok önemli. Bu nedenle başkanlarımızın gözünden yaşananları geleceğe aktaracağız."

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