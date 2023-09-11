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Aktüel Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 25 milyon TL’lik kaçak ilaç ve elektronik eşya yakalandı!
Aktüel

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 25 milyon TL’lik kaçak ilaç ve elektronik eşya yakalandı!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 21:40:00 -
Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 25 milyon TL’lik kaçak ilaç ve elektronik eşya yakalandı!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 25 milyon Türk Lirası değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde Türkiye’den Suriye’ye çıkış yapmak üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı’na gelen bir tır şüpheli görülerek taramaya tabi tutuldu. X-ray tarama görüntülerinde gümrük idaresine yasal olarak beyan edilen kullanılmış plastik kasaların olduğu bölgede şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine, araç ekiplerce fiziki olarak arandı.

Gerçekleştirilen kontrollerde aracın dorsesinin ön tarafında gümrük idaresine beyan edilen 2400 kap “kullanılmış plastik kasaların” içerisine gizlenmiş vaziyette 266 bin 723 adet muhtelif ilaç, yaklaşık 280 litre olmak üzere 57 bidon içerisinde “dietil eter” cinsi kimyasal madde, drone ve kameradan oluşan 30 adet elektronik eşya ve 16 adet cep telefonu cinsi eşya ele geçirildi. Yakalanan kaçak eşyanın toplam değerinin yaklaşık 25 milyon Türk Lirası olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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