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Öncü kardeşler ilk kez birlikte yarışacak

- Milli motosikletçiler Can Öncü ve Deniz Öncü, Çekya'daki Dünya Moto3 Şampiyonası'nda ilk kez birlikte piste çıkacak

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:10
Öncü kardeşler ilk kez birlikte yarışacak


ANKARA (AA) - Motosikletin ikizleri Can Öncü ve Deniz Öncü, Çekya'daki Dünya Moto3 Şampiyonası'nda, sezonun 10. ayağında hafta sonu ilk kez birlikte mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, KTM Ajo Takımı sporcuları Öncü kardeşler, 2-4 Ağustos tarihlerinde, Brno Pisti'nde beraber yarışacak.

Türk sporcular, 5 bin 400 metrelik pistte ilk olarak 2 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak sıralamanın ardından Can ve Deniz, 4 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00’de başlayacak 18 turluk mücadele için piste çıkacak.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:10
  1. Can Öncü
  2. Deniz Öncü
  3. Moto3 Dünya Şampiyonası
  4. motosiklet

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