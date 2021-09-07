"Önceden ittiriyordu, şimdi çektiriyor" CHP'li Ekrem İmamoğlu dalga konusu oldu
İstanbul, yaz tatilinin bitmesi ve yüzyüze eğitimin başlaması ile en kalabalık günlerinden birisini yaşarken CHP’li İBB’ye bağlı İETT’lerin yolda kalması vatandaşları çileden çıkardı. Ekrem İmamoğlu ise sosyal medyada alay konusu oldu.
Yeni sezonun ilk İETT rezaleti, çileden çıkan vatandaşlar tarafından amatör kameralarla kaydedildi. CHP’li Ekrem İmaoğlu’nun ‘her şey güzel olacak’ dediği İstanbullular iyice çileden çıktı.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde yine bir İETT otobüsü yolda kaldı. Yolda kalan otobüs trafiği felç etti. İETT otobüsü uzun bir aradan sonra gelen çekici sayesinde trafikten kaldırıldı.
İstanbul'da toplu ulaşımı vatandaşlar için kabusa dönüştüren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepki çekti. Sosyal medyada ise, “önceden ittiriyordu, şimdi çektiriyor” yorumları yapıldı.