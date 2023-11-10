  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Önce yapıyorlar sonra özür diliyorlar! Yersen! İslam düşmanlığı resmen paçalarından akıyor
Dünya

Önce yapıyorlar sonra özür diliyorlar! Yersen! İslam düşmanlığı resmen paçalarından akıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-10 08:08:00 -
Önce yapıyorlar sonra özür diliyorlar! Yersen! İslam düşmanlığı resmen paçalarından akıyor

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletindeki turistik Bad Ischl kasabasında, bir restoranın girişinde bulunan İslam karşıtı ifadelerin yer aldığı tabela, tepkilere neden oldu.

Restoranın girişindeki "İstatistiklere göre, domuz eti yiyen insanların kendileri ve diğer insanları havaya uçurma (intihar saldırısı) eğilimi daha az oluyor." ifadelerinin yazılı olduğu tabela, müşterilerin tepkisine yol açtı.

Restoranın bir müşterisinin, sosyal medyada tabelayı paylaşmasının ardından çeşitli kesimlerden tepkiler geldi.

Tepkilerin artmasının ardından işletmenin sahibi Marcus Hofbauer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeyi internette gördüğünü ve espri yapmak amacıyla restoranın girişindeki tabelaya yazdığını belirtti.

Hofbauer, "Maalesef din düşmanlığı olarak görülebileceğini sonradan fark ettim. Bu vesileyle kamuoyundan özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Kendisi ve restoranın herkese eşit mesafede olduğunu ve İslamofobik bir yaklaşım içinde olmadığını kaydeden Hofbauer, yazıyı kaldırdıklarını açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslami Cihad: İslam dünyası artık uyanmalı
İslami Cihad: İslam dünyası artık uyanmalı

Dünya

İslami Cihad: İslam dünyası artık uyanmalı

İslam ülkeleri kınamakla kalsın ABD'den İsrail'e bir ziyaret daha!
İslam ülkeleri kınamakla kalsın ABD'den İsrail'e bir ziyaret daha!

Dünya

İslam ülkeleri kınamakla kalsın ABD'den İsrail'e bir ziyaret daha!

Birçok İslam ülkesi bunu yapamadı! Maduro'dan 'helal olsun' dedirten Gazze çağrısı
Birçok İslam ülkesi bunu yapamadı! Maduro'dan 'helal olsun' dedirten Gazze çağrısı

Dünya

Birçok İslam ülkesi bunu yapamadı! Maduro'dan 'helal olsun' dedirten Gazze çağrısı

İslam ülkeleri ortak askeri güç oluşturmalı!
İslam ülkeleri ortak askeri güç oluşturmalı!

Dünya

İslam ülkeleri ortak askeri güç oluşturmalı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23