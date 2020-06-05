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Aktüel

Önce yakaladı, sonra doğaya saldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşadığı bağ evinde kaz yumurtalarına dadanan gelinciği kurduğu kapanla yakalayan vatandaş, bir süre sonra yeniden doğaya saldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:01:50 -
Önce yakaladı, sonra doğaya saldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşadığı bağ evinde kaz yumurtalarına dadanan gelinciği kurduğu kapanla yakalayan vatandaş, bir süre sonra yeniden doğaya saldı.


Yaz aylarında Kapanalan köyü yakınlarında bulunan bağ evinde yaşayan emekli öğretmen Muhittin Yetiş, beslediği kazların yumurtalarının yabani bir hayvan tarafından yendiğini fark etti. Bu hayvanı yakalamak için kapan kuran Yetiş, kısa sürede gelincik olduğunu anladığı yabani hayvanı yakaladı. Gelinciği bir süre kafeste tutan Muhittin öğretmen, daha sonra dayanamayıp onu yeniden doğaya salmaya karar verdi. Aracıyla bağ evinden uzak bir yere götürdüğü gelinciği özgürlüğüne kavuşturan Muhittin Yetiş, vicdanı rahatlamış halde bağ evine geri döndü. Gelincik de kafesin kapısı açılır açılmaz dışarı çıkıp ormana doğru giderek gözden kayboldu.


Muhittin öğretmenin daha önce de bağ evinde beslediği tavukları telef eden kartalı kafes kurarak yakaladığı ve bir süre sonra doğaya salıverdiği öğrenildi.

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