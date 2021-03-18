'Önce vatan millet' diyen Ahmet Vefikpaşa Ortaokulu öğrencileri 18 Mart'ı andı
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma haftası dolayısıyla Zeytinburnu Ahmet Vefikpaşa Ortaokulu öğrencileri verdikleri müzik dinletisi ile izleyenlere duygulu anlar yaşattı.
Zeytinburnu Ahmet Vefikpaşa Ortaokulu öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla müzik dinletisi hazırladı.
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında törenler yapıldı.
Ortaokul öğrencileri 18 Mart ruhunu yaşadı
Zeytinburnu Ahmet Vefikpaşa Ortaokulu öğrencileri de Çanakkale Şehitleri için müzik dinletisi hazırladı.
Derslerini pandemi nedeniyle EBA üzerinden uzaktan yapan öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma haftasında müzik öğretmeni Didem Bütev yönetiminde; maske mesafe ve hijyen kurallarına uyarak okulda biraraya geldi.
18 Mart ruhunu yaşayan ortaokul öğrencileri verdikleri müzik dinletisi ileizleyenlere duygulu anlar yaşattı.