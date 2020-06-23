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Dünya

Önce "Tayyip abi borcumuzu sil" diyen sonra Rusya'dan taraf olan eski cumhurbaşkanına hapis cezası!

Bir dönem Türkiye'de "Tayyip Abi borcumuzu sil" çağrısıyla tanınan ancak sonraki yıllarda Rusya ile yaşanan kriz sonrası "Türkiye Rusya'dan özür dilemeli" ifadesiyle tepki çeken Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev, bir mafya liderinin tahliyesi emri vermesi nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 16:54:00 - 2020-06-23 17:08:23
Önce "Tayyip abi borcumuzu sil" diyen sonra Rusya'dan taraf olan eski cumhurbaşkanına hapis cezası!

Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki bir mahkeme, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e cumhurbaşkanlığı döneminde bir mafya liderinin yasa dışı olarak cezaevinden tahliye edilmesi emri vermekten suçlu bularak, 11 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) haberine göre mahkeme, Kırgızistan’ın Ağustos 2019'da tanık olduğu şiddet olayları sırasında tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Atambayev’i 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırırken, tüm fahri unvanlarının alınmasının yanı sıra mal varlığına da el koyulmasına karar verdi. Atambayev daha önce de davanın halefi Sooronbay Ceenbekov ile yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle yürütüldüğünü savunmuştu.

Almazbek Atambayev, Kırgızistan’ı 2011-2017 yılları arasında yönetti. Ancak Haziran sonunda yolsuzlukla suçlandı. Kırgız milletvekilleri, eski cumhurbaşkanı olması nedeniyle dokunulmazlığa sahip olan Atambayev’in yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını oyladı. Bir mafya liderinin yasa dışı olarak cezaevinden tahliye edilmesini emretmekten suçlu bulunan Atambayev hakkında ‘yasadışı yollardan toprak edinme’ suçlaması da bulunuyor. Ancak Atambayev bu suçlamaların halefi Sooronbay Ceenbekov ile arasındaki güç mücadelesinden kaynakladığını öne sürüyor.

"Tayyip Abi borcumuzu sil" demişti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Tayyip Abi' diye hitap eden ve borçlarının silinmesi için yardım dilenmişti.

Ancak sonraki dönemlerde Türkiye için kullandığı ifadelerle tepki çeken Atambayev, uçak düşürme konusunda Türkiye'nin Rusya'dan özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

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