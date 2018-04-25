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Mehmet Bekaroğlu HDP ile ittifak istedi

CHP'nin Saadet Partisi kökenli vekili, seçimlerin kazanılabilmesi için HDP ile ittifak yapılmasının şart olduğunu savundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:47
Mehmet Bekaroğlu HDP ile ittifak istedi

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken, siyaset koridorları hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ittifaka karşı, ittifak kurmaya çalışan partiler görüşmelerine devam ediyor.

CHP İstanbulMilletvekiliMehmet Bekaroğlu, yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN YİNE KAZANIR

Partisi tarafından yaptırılan araştırmalardan bahseden CHP'li vekil, HDP ile ittifakın olmaması durumunda Erdoğan'ın yine kazanacağını söyledi.

HDP-CHP-İP-SP

Mehmet Bekaroğlu, "Araştırmalar ortada. HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet’in oylarını bir araya topladığınızda Erdoğan’la baş edebiliyor. Ayrı ayrı topladığınızda Erdoğan kazanıyor. Dolayısıyla bunları bir araya getirecek bir formül arayışındayız. Biz hiçbir şeyi ziyan etmeden her şeyin bir arada olabileceği bir formül mümkün mü, buna bakıyoruz. Bir de sözün de oyu olması lazım. Erdoğan’ın karşısına çıkarken farkı ortaya koyacak bir adayın sözü söylemesi ve anlatması lazım." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:47
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