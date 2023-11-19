Önce protesto, şimdi reklam… Ne kadar aldın Berna?

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Disney, Türkiye pazarına girdikten sonra kendisine en çok para kazandıracak kesimin kemalistler olduğunu anladı. Yıllardır Mustafa Kemal sömürüsü ile yazarlara, oyunculara, yapımcılara servet kazandıran kemalistlerden yararlanmak isteyen Disney, ilk iş Mustafa Kemal hakkında dizi çekti. Ancak Ermeni lobisinin baskısı üzerine söz konusu dizinin platformda yayınlanmayacağı açıklandı.

Gelişmenin ardından kemalistler Disney’i protesto etmeye başladı. Sosyal medyada çok sayıda boykot çağrısı yapıldı. Yaşananlarla birlikte dizinin film olarak yayınlanacağı açıklandı. İlk film de vizyona girdi.

Kemalistlerden U dönüşü

Film vizyona girdikten sonra kemalistlerden 180 derece dönüş geldi. Seküler kesimin skandallarıyla tanınan oyuncusu Berna Laçin, Mustafa Kemal ile ilgili filmin reklamını yapmaya başladı.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Berna Laçin, “İyi ki dizi olarak yayınlanmamış. Sinema salonuna çok yakışmış. Muhakkak izleyin derim” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Projenin dizi olarak yayınlanmayacağı açıklandıktan sonra söylemediğini bırakan kemalistlerin şimdi de, “İyi ki dizi olarak yayınlanmamış” demesi ağızları açık bıraktı. Sosyal medyada Berna Laçin’e tepki gösteren kullanıcılar, “Reklam için kaç para aldın Berna?” yorumlarında bulundu.