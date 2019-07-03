0553 313 94 23

Önce milli sonra vatani görev

- A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey: "Bedelli askerlik görevini yerine getirecek sporcularımız turnuvanın ardından birliklerine teslim olacak"- "Devletimizin bu konuda sporcularımıza sahip çıkması gerçekten bizleri daha fazla motive ediyor"- "Uluslar Ligi, Türk erkek voleybolunun ileriye gitmesinde önemli bir adım olacak"- Milli takım kaptanı Arslan Ekşi: "Şampiyon olarak Türk milletine güzel bir hediye daha vermek istiyoruz"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
Önce milli sonra vatani görev


ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, FIVB Challenger Kupası ile bedelli askerlik dönemi tarihinin çakışmasına ilişkin durumun çözüldüğünü söyledi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olan, grup maçları da hesaba katıldığında 8'de 8 yaparak yenilgisiz mutlu sona ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Nedim Özbey, Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası öncesi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Milli takımda forma giyen bazı oyuncuların bedelli askerlik durumlarının söz konusu olduğunu ifade eden Özbey, "Bedelli askerlik görevini yerine getirecek sporcularımız, bu turnuvanın ardından birliklerine teslim olacak." dedi.

Devletin sporculara sahip çıkmasının kendilerini daha fazla motive ettiğini vurgulayan Özbey, "Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın çabalarıyla bu yönde bir karar alınıldı. Devletimizin bu konuda sporcularımıza sahip çıkması gerçekten bizleri daha fazla motive ediyor. Biz de hedeflerimize en iyi şekilde ulaşabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.


- Hedef Uluslar Ligi


Nedim Özbey, FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon oyarak Uluslar Ligi'ne katılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Challenger Kupası'nda A Grubu'nda Slovenya ve Şili ile mücadele edeceklerini ifade eden Özbey, "Amacımız grubumuzu ilk sırada tamamlayarak karşı grubun ikincisiyle oynamak ve finale kalmak. Finalde de karşılaşacağımız rakibi iyi bir oyunla mağlup edip şampiyon olmak ve önümüzdeki sezon Uluslar Ligi’ne katılabilmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Uluslar Ligi'ne katılma hedefini sezon başında belirlediklerini vurgulayan Özbey, şunları kaydetti:

"Uluslar Ligi, Türk erkek voleybolunun ileriye gitmesinde önemli bir adım olacak. Bunun da ilk adımını Avrupa Altın Ligi’nde şampiyon olarak attık. İkinci adımı da burada atmak istiyoruz. Sonra da atacağımız çok adım var. Daha sonra Avrupa Voleybol Şampiyonası finalleri başlayacak. Challenger Kupası'nın Avrupa Şampiyonası'na hazırlık niteliğinde olacağını düşünüyorum."


- Kaptan Arslan Ekşi: "Takım halinde iyi durumdayız"


Milli takım kaptanı Arslan Ekşi de Uluslar Ligi'nde yer alabilmek için Challenger Kupası'nı kazanmaları gerektiğine dikkati çekti.

CEV Avrupa Altın Ligi’nde 8'de 8 yaparak müthiş bir performans ortaya koyduklarını ve şampiyon olduklarını hatırlatan Arslan, "Şimdi ise önümüzdeki sezon Uluslar Ligi'nde yer alabilmek için FIVB Challenger Kupası'nı kazanmamız gerekiyor." dedi.

Zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ev sahibi Slovenya oldukça iddialı ve güçlü bir takım, turnuvanın favorilerinden biri olarak söyleyebilirim. Aynı grupta yer alıyoruz, o maçı kazanmak ve finale doğru emin adımlarla gitmek istiyoruz. Takım halinde iyi durumdayız, iyi bir hava yakaladık. Finale kalmak ve finalde de şampiyon olarak Türk milletine güzel bir hediye daha vermek istiyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
  1. A Milli Erkek Voleybol Takımı
  2. FIVB Challenger Kupası
  3. Milli takım kaptanı Arslan Ekşi
  4. Nedim Özbey
  5. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan Altay’ı ziyaret etti
    1. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan..
    2. Sosyal medyadan PKK propagandasına..
    3. Türkiye has bahçeyi Pekin'e taşıdı
    4. Terasta spor
    5. Yok olmaya yüz tutmuş kerpiç,..
    6. ÖTV indirimi bitti fiyatlar yükseldi
    7. Şırnak’ta tedavi edilen şahinler..
    8. Almanya Savunma Bakanı Leyen, AB..
    9. İskele YİBO mezunları bir araya geliyor
    10. Ev alevlere teslim oldu, 2 kişi..
    11. Onlarca fanatik Yahudi ve polisi..
    12. Başakşehir'de Ahmed El Sheikh sesleri!..
    13. "Avrupa'nın ödeme mekanizması..
    14. Kamu personel alımı 2019 kamu personel..
    15. "Halı tarlaları"nın göz alıcı şöleni
    16. Başkan Altay, Muhacir Pazarı..
    17. MEB ve TUSAŞ milli uçak ve helikopteri..
    18. MTV’de 2. taksit ödemeleri başladı
    19. Sanayicinin ortak problemi enerji..
    20. "Avrupa'ya ihracatımızı beraberce..
    21. Terör hedeflerine Bora füzesi
    22. Denize giren 2 kardeş boğularak..
    23. Sağlıkçıların gözü toplu sözleşmelerde
    24. İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerin..
    25. Tarhan: “Alman otomotiv devinin yeni..
    26. Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler..
    27. Ruhani: “Zenginleştirilmiş uranyum..
    28. ÇAYKUR’dan “Hayde çaya bakalım”..
    29. Küresel ekonomide imalat sektörü..
    30. Bölgesel İşbirliği Toplantısı
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz