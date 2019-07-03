Önce milli sonra vatani görev





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, FIVB Challenger Kupası ile bedelli askerlik dönemi tarihinin çakışmasına ilişkin durumun çözüldüğünü söyledi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olan, grup maçları da hesaba katıldığında 8'de 8 yaparak yenilgisiz mutlu sona ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Nedim Özbey, Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası öncesi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Milli takımda forma giyen bazı oyuncuların bedelli askerlik durumlarının söz konusu olduğunu ifade eden Özbey, "Bedelli askerlik görevini yerine getirecek sporcularımız, bu turnuvanın ardından birliklerine teslim olacak." dedi.

Devletin sporculara sahip çıkmasının kendilerini daha fazla motive ettiğini vurgulayan Özbey, "Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın çabalarıyla bu yönde bir karar alınıldı. Devletimizin bu konuda sporcularımıza sahip çıkması gerçekten bizleri daha fazla motive ediyor. Biz de hedeflerimize en iyi şekilde ulaşabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.





- Hedef Uluslar Ligi





Nedim Özbey, FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon oyarak Uluslar Ligi'ne katılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Challenger Kupası'nda A Grubu'nda Slovenya ve Şili ile mücadele edeceklerini ifade eden Özbey, "Amacımız grubumuzu ilk sırada tamamlayarak karşı grubun ikincisiyle oynamak ve finale kalmak. Finalde de karşılaşacağımız rakibi iyi bir oyunla mağlup edip şampiyon olmak ve önümüzdeki sezon Uluslar Ligi’ne katılabilmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Uluslar Ligi'ne katılma hedefini sezon başında belirlediklerini vurgulayan Özbey, şunları kaydetti:

"Uluslar Ligi, Türk erkek voleybolunun ileriye gitmesinde önemli bir adım olacak. Bunun da ilk adımını Avrupa Altın Ligi’nde şampiyon olarak attık. İkinci adımı da burada atmak istiyoruz. Sonra da atacağımız çok adım var. Daha sonra Avrupa Voleybol Şampiyonası finalleri başlayacak. Challenger Kupası'nın Avrupa Şampiyonası'na hazırlık niteliğinde olacağını düşünüyorum."





- Kaptan Arslan Ekşi: "Takım halinde iyi durumdayız"





Milli takım kaptanı Arslan Ekşi de Uluslar Ligi'nde yer alabilmek için Challenger Kupası'nı kazanmaları gerektiğine dikkati çekti.

CEV Avrupa Altın Ligi’nde 8'de 8 yaparak müthiş bir performans ortaya koyduklarını ve şampiyon olduklarını hatırlatan Arslan, "Şimdi ise önümüzdeki sezon Uluslar Ligi'nde yer alabilmek için FIVB Challenger Kupası'nı kazanmamız gerekiyor." dedi.

Zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ev sahibi Slovenya oldukça iddialı ve güçlü bir takım, turnuvanın favorilerinden biri olarak söyleyebilirim. Aynı grupta yer alıyoruz, o maçı kazanmak ve finale doğru emin adımlarla gitmek istiyoruz. Takım halinde iyi durumdayız, iyi bir hava yakaladık. Finale kalmak ve finalde de şampiyon olarak Türk milletine güzel bir hediye daha vermek istiyoruz."