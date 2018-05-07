Önce milleti kandırdılar şimdi ittifak yapıyorlar

16 Nisan da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı “Hayır” kampanyası yürüten ve TBMM’nin etkinliğini yitireceği yalanını ayyuka çıkartan, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin 24 Haziran seçimlerinde meclis çoğunluğunu sağlamak için kirli ittifaklara imza atmaları kamuoyunda tepkiye neden oldu. Cumhurbaşkanlığı sisteminin “dikta rejimi” olduğunu söyleyenlerin meclis çoğunluğu için bir araya gelmesi AK Partili vekiller, “Yalan üzerine kampanya yürüttüler, milleti kandırdılar. Bugün yaptıkları ittifaklar dün yalan söylediklerini göstergesi” dediler.

MİLLETİ KANDIRDILAR

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydın, “Bugüne kadar yaptıkları hiçbir propagandanın sahici bir yanı olmadığı için hep aldatmaya ve insanları kandırmaya yönelik propaganda geliştirdiler. Bugün sahada yaptıkları ittifak çalışmaları öncesine ait aldatma tavırlarını ortaya koyuyor” dedi. Milleti kandıranların millet nezdinde itibarları olmadığını kaydeden Aydın, şöyle devam etti: “Bu dört benzemez millet nezdinde itibarsız siyaset kurumlarıdır. Hiç kimse onlar için şu vasatta ülkeyi idare etme noktasında güvenilir bulmuyor. Yaklaşan seçimlerde görülecek ki Erdoğan yüzde 60’ları alacak oy oranıyla millet teveccühüne nail olacak. Parlamentoda asgari 400 vekille temsil edilecek orana ulaşacak. Bunların aldatmaya yönelik yaptıkları propagandanın cezasını millet kesecek.”

YALAN ÜZERİNE SİYASET YAPIYORLAR

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, “Siyaset yaparken yalan üzerine kurmamak lazım. Fikirlerinizi önerileriniz. Söyleyeceğiniz şeylerin ilerde karşınıza çıkıp sizi zor durumda bırakacağını düşünmeniz lazım. Ama bunlar öyle siyasetçi değiller. Bugün söylediklerine yarın kendileri de inanmıyorlar. Ya da bir müddet sonra savundukları fikrin ne kadar safsata olduğuna kendileri de şahitlik ediyorlar” dedi. Siyasilerin tutarlı olması gerektiğini belirten Erdoğan, “Bunlar hakikaten ne siyasete ne millete ne kadına saygısı var. Bunların kendilerine de saygısı yok. Her şeylerini yalan üzerine inşa ediyorlar. Bir söyledikleri diğerini tutmuyor. Yalanları da çöktüğünde kendileri de onun altında kalıyorlar” şeklinde konuştu.

YALANLARLA SALDIRMIŞLARDI

16 Nisan Cumhurbaşkanlığı referandumu öncesi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi büyük bir karalama kampanyası yürütmüşlerdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi veriyorlar” sözleriyle kara propaganda yürütmüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Ucube bir sistem” diyerek karşı çıkmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise “Dikta rejimine evrilmek” olarak nitelendirmişti.

Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi açıklarken vatanseverlikte mangalda kül bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ile Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı andı. 6 Mayıs 1972’de idam edilen Gezmiş, İnan ve Aslan için Twitter’dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu,

Şu ifadeleri kullandı: “Deniz, Yusuf ve Hüseyin ülkemizin bağımsızlığı uğruna çıktıkları yolda aramızdan kopartılan, kendi kaderlerini memleketin kaderiyle eşitleyen cesur yüreklerdi. Onlara sözümüzü tutacağız, özgürlüklerin ve demokrasinin egemen olduğu bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.”