Önce İmamoğlu, şimdi de İYİ Parti! Kılıçdaroğlu'na peş peşe "adaylık" göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıkladı.

Toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Adaylık mesajı mı?

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun söylediği Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olan "Halkın sesi Hakkın sesidir." şeklinde tweet atması, birçok kişi tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

İYİ Parti de topa girdi

İmamoğlu'nun adaylık göndermesinin ardından İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesinde bulundu. Özkan, "Bir Latin özdeyişi der ki; "Vox populi, vox dei...Yani halkın sesi, hakkın sesi...Halkın sesine kulak vermeyenlerin akıbetini tarih defalarca yazmıştır. Demokrasinin olmadığı yerde, amaç değil araç olarak görüldüğü yerde Türkiye Yüzyılı yazılamaz" dedi.

Akşener de yeşil ışık yakmıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına 'Hayır' demeyeceklerini açıklamıştı.