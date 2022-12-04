  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP toplantısında dikkat çeken detay: El sıkışmadılar, uzak oturdular!

CHP'li Gürsel Tekin 'Jeremy Rifkin yerli ve millidir' dedi! Spikerin tepkisi olay oldu

İran ve Türkmenistan üzerinden Özbekistan'a ulaştı: Türkiye'den yola çıkan ilk kargo treni dünya gündeminde

Selvi Kılıçdaroğlu’nun o görüntüsüne Yılmaz Özdil bile dayanamadı! Böyle kafa buldu

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Mansur Yavaş tek bir şartla aday olacak

Darbecilerin umudu altılı masa! 28 Şubat' çı Çetin Doğan'dan açık mektup

Galler'de durum içler acısı! İnsanlar evcil hayvan maması yiyor

Sahnede tansiyon yükseldi... Cem Yılmaz'ı böyle azarladı

Doları resmen bıraktılar

Kılıçdaroğlu’nun ABD’li danışmanı ile ilgili ortalığı karıştıracak iddia
Siyaset Önce İmamoğlu, şimdi de İYİ Parti! Kılıçdaroğlu'na peş peşe "adaylık" göndermesi
Siyaset

Önce İmamoğlu, şimdi de İYİ Parti! Kılıçdaroğlu'na peş peşe "adaylık" göndermesi

6'lı masanın adayı konusunda ismi geçen isimlerden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin vizyon belgesini açıklamasının ardından yaptığı paylaşıma İYİ Parti'den de destek geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 12:57:00 -
Önce İmamoğlu, şimdi de İYİ Parti! Kılıçdaroğlu'na peş peşe "adaylık" göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıkladı.

Toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Adaylık mesajı mı?

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun söylediği Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olan "Halkın sesi Hakkın sesidir." şeklinde tweet atması, birçok kişi tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

İYİ Parti de topa girdi

İmamoğlu'nun adaylık göndermesinin ardından İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesinde bulundu. Özkan, "Bir Latin özdeyişi der ki; "Vox populi, vox dei...Yani halkın sesi, hakkın sesi...Halkın sesine kulak vermeyenlerin akıbetini tarih defalarca yazmıştır. Demokrasinin olmadığı yerde, amaç değil araç olarak görüldüğü yerde Türkiye Yüzyılı yazılamaz" dedi.

Akşener de yeşil ışık yakmıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına 'Hayır' demeyeceklerini açıklamıştı.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

MILLETDE DERKİ, SİZIN HİÇ BİRİNİZDEN BİR HALT OLMAZ.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23