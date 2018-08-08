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Önce eşini sonra kendini vurdu!

Batman'da bir kişi, eşini silahla ağır yaraladıktansonra intihar etti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:08
Önce eşini sonra kendini vurdu!

Alınan bilgiye göre, Batman'da oturan B.O. ve eşi K.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle evde çıkan tartışma evden çıktıktan sonra da sürdü.

Bir süre birlikte yürüyen çift arasındaki tartışma devam etti. Daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde B.O, silahla önce eşini sonra da kendisini vurdu.

Ağır yaralanan çift, kentteki özel hastanelere kaldırıldı. B.O, hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:08
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