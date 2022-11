Önce Erbakan, şimdi Erdoğan! CHP'den 40 yıl sonra aynı tezgah

umhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek Türk Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nı hedef almış ve cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçlamıştı. Bu hadsiz iftira 42 yıl önce Merhum Erbakan'ın, düzmece bir ifadeyle ‘uyuşturucu’ kaçakçılığı ile suçlanmasını akıllara getirdi.

Erbakan'a iftira

Türkiye’ye ambargo uygulayan ABD’ye İncirlik Üssü’nün kapatılmasına öncülük eden, 23 Temmuz 1980’de Kudüs’ü başkent ilan İsrail’e karşı yurt genelinde büyük gösteriler tertip eden Erbakan, düzmece bir ifadeyle ‘uyuşturucu’ kaçakçılığı ile suçlandı.

Kumpas'ın merkezi Almanya

Erbakan’a yönelik kumpas Almanya’da tezgahlandı. Figüran olarak bir dönem Milli Selamet Partisi’nden (MSP) milletvekili seçilen ancak bir sonraki dönem ismi Necmettin Erbakan tarafından çizilen Halit Kahraman seçildi. MSP tarafından dışlanan Kahraman, siyasetten kopunca eroin ticaretine başladı. Avrupa’ya uyuşturucu kaçıran Kahraman, 14 Ekim 1978’de Almanya’da alıcı kılığına giren polise eroin satmak isterken yakalandı.

Bu davadan yargılanıp 7 yıl ceza alan Kahraman, Alman makamlarına verdiği ifadede Erbakan’a özetle şu suçlamaları yöneltti: “1977 seçimlerinde kampanya için malımı mülkümü sattım, mali bakımdan zor durumda kaldım. Bunun üzerine seçimden sonra Ankara’ya giderek Erbakan’ı ziyaret ettim. Bu sırada Fehim Adak da (Parti müfettişi) oradaydı. Erbakan, muhalefette oldukları için mali bakımdan bir şey yapamayacaklarını söyledi. Birkaç kez daha ziyaret ettim. Sonunda Erbakan bana, ‘Sana eroin versek Almanya’da satabilir misin’ dedi. Ben de kabul ettim. Bunun üzerine Erbakan Adak’a “Verin” dedi. Adak’la Çankaya’da, Yıldızevler’le Oran Sitesi arasındaki yolda buluşmayı kararlaştırdık. Buluşma günü Adak bir taksiyle randevu yerine geldi. Bir çanta içinde eroini teslim etti. Uyuşturucuyu Almanya’da arkadaşlarla sarmaya çalışırken yakalandım…”

Türk makamları iddiaları birinci ağızdan dinlemek için Almanya’ya giderek Halit Kahraman’la görüşmek istedi. Türk güvenlik görevlileri Halit Kahraman’la cezaevinde Almanların olmadığı bir ortamda konuşmak istedi. Ancak hem Halit Kahraman, hem de Alman istihbaratı bu talebi reddetti. Alman polisinin nezaretinde gerçekleşen görüşmede de Kahraman aynı yalanları tekrar etti.

"İftira attım"

12 Eylül darbesi gerçekleştikten, Necmettin Erbakan’a siyaset yasağı konduktan sonra Alman istihbaratının oyuncağı olan Kahraman çark etti.

Kahraman, Schwerte Sulh Mahkemesi’ne bir ifade vererek Erbakan ve Adak’a iftira ettiğini açıkladı. Halit Kahraman itirafında şunları kaydetti: O tarihte polise ve Duisburg Sulh Mahkemesi’nde verdiğim ifadeler yanlıştı. Erbakan ve Adak adlı davalıları haksız yere eroin imal etmek ve satmakla suçladım. Ondan sonra vicdan azabı çekmeye başladım. Erbakan ve Adak adlı davalılardan intikam almak istemiştim. Çünkü bana çok kötü bir oyun oynamışlardı. 1977 yılı Türkiye’de seçim yılıydı. Ben Diyarbakır’da MSP için adaylığımı koymuştum. Önce seçim listesinde birinci yerdeydim. Sonra Erbakan ve Adak seçim listesinde hile yaptılar ve benim adım üçüncü yere kaydı. Bunun sonucu olarak milletvekilliğini kaybettim. Onun üzerine öyle kızdım ki davalı Erbakan ve davalı Adak’ı eroin imal etmek ve satmakla suçladım…”

Erdoğan'a karşı da aynı tezgah

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyip Türk Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nı hedef almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nı uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçladı.

Kemal Kılıçdaroğlu skandal açıklamasında, "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın “okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız” palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, devletin stratejik kurumlarına yönelik ağır ithamlarında sürekli yanında boy gösteren Hacer Foggo'nun ABD, AB ve Alman vakıflarından fonlandığı öğrenildi.

İddiaya göre Hacer Foggo’nun kurucusu olduğu Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağı, 2021 yılında Amerikan "The German Marshall Fund Of The Unıted States" Vakfı tarafından 257 bin TL fonlandı.

Amerikan Turkish Philanthropy Funds (TPF) Vakfı da Foggo'ya fon aktarıyor. Hacer Foggo’nun kurucusu olduğu derneklerin para desteği aldığı yabancı kuruluşlar bunlarla sınırlı değil. Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağı'nı fonlayan yabancı vakıflar arasında; Amerikan Turkish Philanthropy Funds ve NDI, Alman Heinrich Böll Vakfı, “Etkiniz AB Programı”, Alman Freudenberg Grubu da yer alıyor.