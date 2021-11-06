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Dünya Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor... "Yanlış anlaşıldık"
Dünya

Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor... "Yanlış anlaşıldık"

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran'dan Azerbaycan'a tehditler gelmişti. Azerbaycan'ın dik duruşunun ardından İran yan çizmeye başladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile Azerbaycan arasında son zamanlarda ortaya çıkan bazı yanlış anlaşılmaların iki ülke yetkililerinin bilgeliği sayesinde aşıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 18:20:00 - 2021-11-06 18:30:47
Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor... "Yanlış anlaşıldık"

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü.

Görüşmede, İran ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve yakın ilişkilere vurgu yapan Abdullahiyan, "Son zamanlarda bazı yanlış anlaşılmaların yanı sıra ülkelerimizin dostane ilişkilerinden rahatsız olan bazı çevreler de faaliyete geçti ancak iki ülke yetkililerinin bilgeliği sayesinde bunları aştık. Şu anda iki ülke olarak ikili iş birliğini daha da genişletme yolunda ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Kafkasya'daki sorunların çözümüne yönelik Türkiye'nin de dahil olduğu 3+3 müzakere formatı da dahil olmak üzere bölgesel işbirliğine yönelik görüşmeleri güçlü bir şekilde desteklediklerini ve İran'ın bölgedeki sorunların bölge içi mekanizmalar yoluyla çözülebileceğine inandığını kaydetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise başkalarının iki ülke arasındaki yanlış anlaşılmalardan faydalanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, herhangi bir yanlış anlaşılmanın dostluk ve kardeşlik ortamında çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Bayramov, Bakü'nün Tahran ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu dile getirdi.

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