Önce darp etti, sonra yaşadığı evi yaktı

Olay, İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, M.G., Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan tek katlı evinde anne, babası ve yengesi ile kavga etti. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen M.G., evde ailesini ve yengesini darp etti. M.G. ardından yaşadıkları evi, ailesi de içerideyken ateşe verip kaçtı. M.G.nin ailesi de yangın sırasında kendisini dışarı attı. M.G.nin yengesi N.G., yaşadıklarını gözyaşları içinde komşularına anlattı.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Komşuların haber vermesi üzerine yanan eve itfaiye çağrıldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi. Ölümden dönen G., ailesi, M.G.'den şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.G.nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.