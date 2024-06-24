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Gündem Önce çatısına şimdi de içine sızdılar! Filistin destekçileri İsrail’i İngiltere’den vurdu
Gündem

Önce çatısına şimdi de içine sızdılar! Filistin destekçileri İsrail’i İngiltere’den vurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-24 15:43:00 - 2024-06-24 15:49:31

Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de İsrail'e askeri mühimmat satan şirketin fabrikasını işgal eden eylemciler, bu kez tesisin içine sızdı, eşyaları tahrip etti.

İngiltere'de bulunan Filistin yanlısı protesto ağı Palestine Action (Filistin Eylemi) üyeleri, İsrail'e her yıl askeri elektronik alet ve mühimmat satan ABD'li savunma şirketi Teledyne'in fabrikasına sızdı.

Eylemciler, İsrail’e silah üreten fabrikanın içine sızarak çeşitli eşyaları tahrip etti.

O anlar, eylemcilerden bir tanesinin göğüs kamerasına anbean yansıdı.

Fabrikayı işgal etmişlerdi

Nisan ayında eylemciler, Bradford kentine bağlı Shipley ilçesinde bulunan fabrikada güvenliği aşmış ve fabrikanın çatısına tırmanarak, üretim tesisinin kapatılmasına ve silah parçalarının sevkiyatının durmasına neden olmuştu.

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