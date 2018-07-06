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Önce AYM şimdi Yargıtay! Skandal 'zina' kararı!

Daha önce zina meşrulaştıran Anayasaya Mahkemesi ve Yargıtay yine skandal bir karar vererek aldatan eşin sevgilisinin aldatılan eşe manevi tazminat ödemesini, içtihat kararıyla kaldırdı. Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) sonra Yargıtay Büyük Genel Kurulu da (İçtihatı Birleştirme Kurulu) dün “Sevgiliden (üçüncü kişi) manevi tazminat istenemez” kararı verdi. AYM ve Yargıtay bu kararıyla zinayı teşvik ederek resmen ortak oldu.

06 Temmuz 2018 Cuma 23:58
Önce AYM şimdi Yargıtay! Skandal 'zina' kararı!

Yargının “öteki kadın” diye yıllardır tartıştığı bu konu için skandal bir içtihat kararı verildi. Yeni içtihat dün 84’e karşı 87 oyla kılpayı oluşturuldu. İçtihatı Birleştirme Kurulu’nun içtihat kararı yasa gibi hüküm taşıyor; daireler ve mahkemeleri bağlıyor. Bu karar ışığında artık aldatılan eşe üçüncü kişi konumundaki “zinayla aldatmaya ortak olan kişi” tazminat ödemeyecek. Bu konuda, açılan manevi tazminat davalarında ret kararı verilecek.

Dün yapılan toplantıda, “Evlilik birliği devam ederken, eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye (sevgili) karşı diğer eş manevi tazminat isteyemez” kararı verildiği açıklandı. 

ZİNA İLE HAKSIZ FİİLE ORTAK OLAN KİŞİNİN SUÇU YOKMUŞ

Kurul’un 87 üyesi, “Aldatılan eş, aldatan eşin, evliliğin bitmesine neden olan üçüncü kişi konumundaki sevgilisinden manevi tazminat isteyemez” dedi. Bu üyeler üçüncü kişi konumundaki “gayrimeşru ilişkiye ortak olan kişinin”, “Evlilik birliğinin tarafı olmadığından, fiilinin haksız fiil olarak nitelendirilemeyeceğine ve ortada tazminatı gerektirir bir durum olmadığını” savundular. Çoğunluk bu görüşte olduğu için kılpayı bu yönde içtihat kararı verildi.

"HAKSIZ EYLEME ORTAKTIR"

Aksi görüşteki üyeler ise “Evlilikte sadakatsizlik, haksız eylem niteliğindedir. Evli eşle ilişki kuran üçüncü kişi de haksız eyleme iştirak eden konumunda bulunduğu, aldatılan eşin kişilik haklarının zedelendiği, aldatan eşle, ilişki kurduğu için üçüncü kişinin (sevgili, öteki kadın) bu zarardan müteselsilen sorumlu olduğu ve manevi tazminat verilmesi gerektiğini” savundular.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 23:58
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  5. içtihat kararı
  6. aldatma
  7. Aldatılan eş
  8. aldatan eş
  9. Evlilik

YORUM YAZ

  • akepeliakepeli1 sa önce
    AYM ye neden kızarsınız sayın cumur başının idaresindeki kabine zinayı meşru hale getirmedi mi?
  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu52 dk önce
    Bu ülkede zinayı suç olmaktan çıkaran çok beğendiğiniz AKP dir. bu böyle biline.
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