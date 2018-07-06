Önce AYM şimdi Yargıtay! Skandal 'zina' kararı!

Yargının “öteki kadın” diye yıllardır tartıştığı bu konu için skandal bir içtihat kararı verildi. Yeni içtihat dün 84’e karşı 87 oyla kılpayı oluşturuldu. İçtihatı Birleştirme Kurulu’nun içtihat kararı yasa gibi hüküm taşıyor; daireler ve mahkemeleri bağlıyor. Bu karar ışığında artık aldatılan eşe üçüncü kişi konumundaki “zinayla aldatmaya ortak olan kişi” tazminat ödemeyecek. Bu konuda, açılan manevi tazminat davalarında ret kararı verilecek.

Dün yapılan toplantıda, “Evlilik birliği devam ederken, eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye (sevgili) karşı diğer eş manevi tazminat isteyemez” kararı verildiği açıklandı.

ZİNA İLE HAKSIZ FİİLE ORTAK OLAN KİŞİNİN SUÇU YOKMUŞ

Kurul’un 87 üyesi, “Aldatılan eş, aldatan eşin, evliliğin bitmesine neden olan üçüncü kişi konumundaki sevgilisinden manevi tazminat isteyemez” dedi. Bu üyeler üçüncü kişi konumundaki “gayrimeşru ilişkiye ortak olan kişinin”, “Evlilik birliğinin tarafı olmadığından, fiilinin haksız fiil olarak nitelendirilemeyeceğine ve ortada tazminatı gerektirir bir durum olmadığını” savundular. Çoğunluk bu görüşte olduğu için kılpayı bu yönde içtihat kararı verildi.

"HAKSIZ EYLEME ORTAKTIR"

Aksi görüşteki üyeler ise “Evlilikte sadakatsizlik, haksız eylem niteliğindedir. Evli eşle ilişki kuran üçüncü kişi de haksız eyleme iştirak eden konumunda bulunduğu, aldatılan eşin kişilik haklarının zedelendiği, aldatan eşle, ilişki kurduğu için üçüncü kişinin (sevgili, öteki kadın) bu zarardan müteselsilen sorumlu olduğu ve manevi tazminat verilmesi gerektiğini” savundular.