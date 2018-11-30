Önce arıyı sonra insanı kandırıyorlar

Arı yetiştiriciliği ve ıslahı uzmanı Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, arıların beslenmesinde mısır nişastası temelli fruktoz kullanımının hem tüketici hem arı sağlığını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Arı yemlerinin mısır nişastası temelli fruktoz ile hazırlanmasının, arıların metabolizmalarını olumsuz etkilediğine ve arıların tükenmesine sebep olduğuna dikkati çekiyor.

Kışın arıların bal üretimine hazırlanabilmeleri için beslenmeye ihtiyaçları var. Bu da kovanlara verilen şerbetle yapılıyor. Bu şerbetlerin temeli şeker ama hangi tür şeker kullanıldığı da önemli. Buradaki fruktoz da mısır nişastasından değil, şeker pancarından elde edilmeli. Çünkü mısır nişastasından elde edilen fruktoz, arılarda sindirim sistemi sorunlarına ve dolayısıyla arı soylarının tükenmesine yol açıyor.

Yem içerisinde bulunan fruktoz, özellikle ortam ısınması sonucu HMF adı verilen bir kimyasalı ortaya çıkarıyor. Bu madde hem arılara hem de insanlara zararlı. Kaldı ki sürekli şerbetle yemlenen arının ürettiği bal, her ne kadar arı da üretmiş olsa hileli baldır.

Tüketicilerin, özellikle üzerinde “bal şurubu” yazan ama bal adı altında satılan ürünlere dikkat etmesi gerek..