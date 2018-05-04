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Önce annesini bıçakladı sonra 6 aylık bebeğini balkondan attı

Ankara'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Özlem T., annesini bıçakladıktan sonra 6 aylık kız bebeğini balkondan attı.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:06
Önce annesini bıçakladı sonra 6 aylık bebeğini balkondan attı

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 186'ncı Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan evli ve 1 çocuk annesi Özlem T., ismi öğrenilemeyen annesini sırtından bıçaklayıp balkona kilitledikten sonra 6 aylık kız bebeği ile diğer balkona geçti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı kadını almak için balkona çıktığında, psikolojk rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Özlem T., bebeğini diğer balkondan attı. Beton zemine çakılan bebek ağır yaralandı. Elinde bıçak taşıyan Özlem T. kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Bebek ve anneannesi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:06
  1. ankara

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