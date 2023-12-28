Ona bisküvi almaya çıkmıştı! Gazzeli babanın evladına ağlatan vedası

Acılı baba elindeki bisküviyi oğluna vererek "Al bu bisküviyi de cennete götür" dedi.

İsrail Gazze Şeridi’ni 83 gündür vuruyor. Ayrım gözetmeksizin bölgede tüm noktaları bombalayan katil İsrail ordusu; çocuk, kadın demeden insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Bugün İsrail güçlerinin yoğun bombardımanı nedeniyle can kaybı 21 bin 320’ye yükselirken, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine de yine saldırılar düzenlendi.

Duygulandıran sözler!

Kentten tüm dünyaya yayılan görüntülerde oğlu için bisküvi almaya giden Filistinli bir babanın döndüğünde evladının cansız bedeniyle karşılaştığı anlar yürek yaktı. Oğlunun eline aldığı bisküviyi tutuşturan Filistinli babanın, gözyaşları içinde “Al bu bisküviyi de cennete götür” ifadeleri izleyenlere duygulu anlar yaşattı.