  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu alçaktan hayvan bile olmaz! Siyonist askerden kan donduran itiraf

ABD'den İsrail kepazeliği

Emekli albay Milli roket AKYA'nın şok eden özelliğini açıkladı! Eğer hedefi vuramazsa bakın ne yapıyor

Siyonist, organ kaçakçılığından yargılanmalı

Alevi Vakıfları Federasyonu’ndan duyuru: Şehit askerler için 82 cemevi adına açıklama yaptı

Hadi yapın da görelim! Eğitime laf atan TÜSİAD’a asgari ücret çağrısı

O ülke, gemiyi ortadan ikiye ayıran Milli Torpido AKYA'yı Türkiye'den istedi! Ankara reddetti

12 Mehmetçik şehit düşmüştü! MSB ilk kez açıkladı: SİHA'lar bile havalanamıyordu, tabur komutanı yaralı şekilde...

Fatih Erbakan'dan belirlenen asgari ücrete sitem: 31 Mart öncesi bunu yapın

Alternatif piyasa araçlarına yönelim var! 2024 yılında yatırımcının önüne bunlar çıkacak
Gündem Ona bisküvi almaya çıkmıştı! Gazzeli babanın evladına ağlatan vedası
Gündem

Ona bisküvi almaya çıkmıştı! Gazzeli babanın evladına ağlatan vedası

Yeniakit Publisher
2023-12-28 19:47:00 -

Gazze Şeridi’nde oğluna bisküvi almaya giden Filistinli baba döndüğünde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Acılı baba elindeki bisküviyi oğluna vererek "Al bu bisküviyi de cennete götür" dedi.

İsrail Gazze Şeridi’ni 83 gündür vuruyor. Ayrım gözetmeksizin bölgede tüm noktaları bombalayan katil İsrail ordusu; çocuk, kadın demeden insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Bugün İsrail güçlerinin yoğun bombardımanı nedeniyle can kaybı 21 bin 320’ye yükselirken, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine de yine saldırılar düzenlendi.

Duygulandıran sözler!

Kentten tüm dünyaya yayılan görüntülerde oğlu için bisküvi almaya giden Filistinli bir babanın döndüğünde evladının cansız bedeniyle karşılaştığı anlar yürek yaktı. Oğlunun eline aldığı bisküviyi tutuşturan Filistinli babanın, gözyaşları içinde “Al bu bisküviyi de cennete götür” ifadeleri izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23