“On yıldır geçici yönetim adı altında bu siteyi bir grup yönetiyor” Site sakinleri geçici yönetimden kurtulmak istiyor… Site aidatlarına yüksek zamlar isyan ettirdi

Esenyurt’ta 520 dairenin bulunduğu 7 bloklu sitede aidatlara yapılan yüksek zamlar, site sakinlerini isyan ettirdi. Sitede oturan vatandaşlar usulsüzlük iddialarıyla site yönetimini protesto etti.

Mevlana Mahallesinde bulunan Botanica Residence isimli sitede aidatlara yapılan yüksek zamlar ve yönetimde usulsüzlük iddiaları site sakinlerini isyan ettirdi. Yıllardır oturdukları sitede ödedikleri yüksek aidatların karşılığını alamadıklarını söyleyen site sakinleri durumu protesto etti. Site yönetiminin yaptığı usulsüzlüklerden şikayetçi olan vatandaşlar site yapımı tamamlandıktan sonra geçici olarak siteyi yönetmeye başlayan ve yaklaşık on yıldır siteyi yönetmeye devam eden geçici yönetimin istifa etmesini ve yerine kat maliklerinden oluşan bir site yönetimi kurulmasını istediklerini söyledi.

“Bizde bu gün bu sitede bulunan geçici yönetimi kovmak amacıyla toplandık”

Site sakini Suriye uyruklu Kemal Rmizy, “Bu gün biz site sakinleri olarak site aidatlarına itiraz için toplandık. Bu sitede sürekli asgari ücret arttı diye zam yapılıyor. Bu sitede yaşayanların çoğu yabancı olduğu için şu an ki yönetim bunların Türk kanunlarını bilmediklerini düşünerek aidatlara kafalarına göre zam yapıyorlar. Bizde bu gün bu sitede bulunan geçici yönetimi kovmak amacıyla toplandık” dedi.

“yönetimin yaptıklarını inceleyemiyoruz.”

Sitede yaşayan İran uyruklu Pooneh Kiani ise “Aidatlara zam yaptılar ev sahiplerine danışmadan bu şekilde zam yaptılar. İki üç kez bize söylemeden zam yaptılar. Yönetimde bir ev sahibinin olması gerekiyor ama burada hiçbir ev sahibi yönetimde yok, yönetimin yaptıklarını inceleyemiyoruz. Şu anki yönetim toplanan bu paraları ne yapıyorlar nerelere harcıyorlar bize bu konuda hiçbir şekilde açıklama yapmıyorlar” şeklinde konuştu.

“geçici yönetimi tüm sitelerden kovalım”

Bir başka daire sahibi Türkmenistan uyruklu Niyazkılıç Niyaz, “Bu sitede yıllardır vatandaşlarımızın, kat maliklerimizin hak ve hukukları zedeleniyor, bu yüzden bizde bu gün bunları engellemek için toplandık. Neredeyse on yıldır geçici yönetim adı altında bu siteyi bir grup yönetiyor. Biz onları seçmedik. Türkiye yasaları geçici site yönetimlerini yönetim olarak kabul etmiyor. Bu sitenin gerçek yönetimi kat maliklerinden oluşan bir genel kurul bu siteyi yönetebilir. Öbür türlü bu mafyatik bir yönetim olur. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yıllardır aidatları istedikleri gibi arttırıyorlar ve genel kurul onayını almadan bunu yapıyorlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok sadece bilgilendirme olarak asgari ücrete yüzde elli zam yapılmış bu sebepten ocak ayı itibariyle yüzde elli zam yapıldı. Ancak 12 ay içinde parça parça zam yaparak neredeyse yüzde iki yüz yirmi zam yaptılar. Örneğin 12 ay önce benim dairemin aidatı bin 40 TL iken bu gün Ocak ayı itibariyle 3 bin 300 TL oldu. Biz nasıl barınacağız ve bizim ne yapmamız gerekiyor. Biz bu gün bunları buradan kovmak için toplandık” açıklamalarında bulundu.