On binlerce kişi tavrını koydu... İmamoğlu şoku yaşadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz’e yaptığı bayram ziyaretini izlemek üzere davet ettiği gazeteciler üzerinden özellikle CHP tabanından sert tepki görmüştü.

Katıldığı Deniz Gezmişleri anma programında eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunun içerisinde, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun “Vız gelir tırıs gider” sözüne sosyal medyada tepki yağarken pek çok ünlü isim de İmamoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

İmamoğlu, dün yazlık fide dağıtımı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, söz konusu ifadesi için özür diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ben çifti çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece ‘vız gelir tırıs gider’ lafından ötürü özür diliyorum” dedi.

İmamoğlu, geziyi izleyen bazı gazeteciler için VIP protokol uygulandığı gerekçesiyle de eleştirildi.

İmamoğlu’nun, tepki çeken açıklaması sonrası Twitter hesabında yaşanan takipçi kaybı dikkati çekti. Söz konusu tartışmaların öncesinde 7.1 milyon takipçisi olduğu gözlenen İmamoğlu’nun takipçi sayısının dün saat 22.00 itibarıyla 7 milyon 48 bine düştüğü görüldü. İmamoğlu’na tepki gösteren bazı ünlü isimlerin paylaşımları ise şöyle:

Fazıl Say: 10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak Ekrem İmamoğlu?

Gökhan Özoğuz: İşte demek siyaset böyle bir şey! Biz senelerdir yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş!

Şahan Gökbakar: Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey. Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü.. ‘Herkes konuşacak, konuşacağız’ diyorken, vız gelir tırıs gider, hiç umurumda değil’e evrilen bir üslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi.

Ahmet Şık: Her şey güzel olacaktı” lakin “Akıllı olmamız” istendi.

İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine katılan gazetecilerle fotoğrafına ilişkin tepkilere yönelik ilk açıklama dolaylı olarak İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan gelmişti.

Twitter’da “trend topic” olan tepkilerle ilgili Ongun ile görüştüğü söyleyen gazeteci İsmail Küçükkaya, İBB Sözcüsü’nün kendisine “O tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içindeki tartışmalar olarak görüyoruz. Topu topu 200-300 kişinin yorumlarıdır” dediğini aktarmıştı. Ongun’dan gelen açıklama tepkilerin daha da büyümesine neden olmuştu. İmamoğlu’nun dünkü açıklamasında sarf ettiği “Bu konu benim nezdimde kapanmıştır. Benim yol arkadaşlarım, kurumumu temsil eden hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek, edemez, tek muhatabı benim” sözlerinin Ongun’a yönelik mesaj olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Milliyet