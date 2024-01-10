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Aktüel On binler Ümraniye'de şehitlerimiz ve Filistin için yürüdü
Aktüel

On binler Ümraniye'de şehitlerimiz ve Filistin için yürüdü

Yeniakit Publisher
2024-01-10 14:25:00 - 2024-01-10 14:25:23

Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen şehitlerimiz ve Filistin için bir araya gelen on binler, Yamanevler Metro Durağı'ndan Ümraniye Meydanı'na yürüdü.

Her hafta İstanbul'un farklı noktalarında düzenlenen "Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz" eylemi bu hafta Ümraniye'de düzenlendi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüşte katılımcılar, Yamanevler Metro Durağı'ndan Ümraniye Meydanı'na yürüdü.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen on binlerin katıldığı yürüyüş boyunca, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Katil İsrail Filistin'den Defol, Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi" sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

Güzergah boyunca evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden el sallayarak ya da bayraklarla eyleme destek verdi.

Yürüyüşün sonunda katılımcılar, varış noktası olan Ümraniye Meydanı'na ulaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Filistin, bir bütün olarak Filistinlilerindir"

Buradaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından konuşma yapan Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, Gazze'nin tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma uğradığını belirtti. Öner, işgalci İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarına devam ettiğini belirterek, "İşgalcilerin hukuk tanımazlığını bir kere daha gördük. BM kararlarına rağmen katliamlarına devam ediyorlar. Okullar, hastaneler, sivil yerleşim yerleri bombalanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi sessiz. Bu süreçte uluslararası mekanizmaların işlevsizligi bir kere daha görüldü" dedi. Filistin'in bir bütün olarak Filistinlilere ait olduğunun altına çizen Öner, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bir an önce somut adımlar atma çağrısında bulundu.

"Filistin, vicdan sahibi tüm insanların davası"

Genç İHH Başkanı Muhammed Cihat Çelik ise, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarının üzerinden 3 ay geçtiğini hatırlattı. Çelik, "Gazze'de 21. yüzyılın en büyük zulümlerinden biri yaşanıyor. Filistin, sadece bir cemiyetin veya grubun davası değildir, yeryüzündeki bütün vicdan sahibi insanların davasıdır. Soykırım, hâlâ devam ediyor. Filistin, nehirden denize özgür oluncaya kadar meydanlarda olacağız" ifadelerini kullandı.

"Refah Sınır Kapısı açılsın"

Çelik, Refah Sınır Kapısı'nın çoğunlukla kapalı tutulması sebebiyle Gazze'ye ihtiyacın çok altında insani yardım ulaştığını belirterek, "Refah Sınır Kapısı daha fazla geç kalınmadan bir an önce açılmalı" dedi.

Program, şehitlerimiz ve Filistin için yapılan duanın ardından sona erdi.

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