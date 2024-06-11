On binler Pendik’te işgalci İsrail’i lanetledi

Pendik Marmaray İstasyonu’nda bir araya gelen on binlerce kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe geçti. “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Katil İsrail, işbirlikçi Amerika”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Filistin halkı yalnız değildir” sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

Güzergah boyunca, çevredeki vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşün katılımcı sayısı, varış noktasına kadar sürekli arttı.

“8 aydır yüreğimiz kanıyor”

Yürüyüşün varış noktasında düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Abdullah Muhammed İslam katılımcılara hitap etti. Dünyanın farklı ülkelerinde İsrail zulmüne karşı çıkan insanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Abdullah Muhammed İslam, “8 aydır yüreğimiz kanıyor. Çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Daha bugün İsrail Pazar yerine saldırdı. Dünyanın dört bir yanında adaletten yana olan insanlar nasıl zulme karşı ses veriyorsa, diğer taraftan İsraille ticaretini kesmeyen insanlar da aramızda yaşıyor. Gazze’de kadınlar ve çocuklar öldürülürken bir takım hesaplar yapanlardan uzak olduğumuzu buradan haykırıyoruz” dedi.

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“Meydanları boş bırakmayacağız”

“Gazze’de zulüm bitene kadar sesimizi yükselteceğiz” diyen Muhammed İslam, sözlerini şöyle sürdürdü: “Meydanları boş bırakmayacağız. ‘Siz meydanlara çıkıyorsunuz da ne oluyor’ diye soranlar var. Evet, biz meydanlara çıkmaya devam edeceğiz. Bu meydanların sesi Amerika’dan duyuldu, bu meydanların sesi Belçika’dan, Filistin’den, Seul’den, Tokyo’dan, Paris’ten duyuldu. Bu meydanların sesi dünyanın dört bir yanından duyuldu. Dünyanın başına bela olan bu habis hastalıktan, siyonizmden kurtulmak için canla başla mücadelemize devam edeceğiz. Meydanları boş bırakmayacağız”

“Yaşasın özgür Filistin”

Uluslararası Hukuk Profesörü Frank Romano ise, “İsrail, Filistin’de kardeşlerimizi öldürüyor. Refah’ta, Deyri Balah’ta ve Gazze’nin her yerinde sivillere saldırıyor. Buraya, soykırıma karşı bir şeyler yapmak için geldiniz. Filistin’in özgürlüğü için buradayız. Filistin’e desteğimizi sürdüreceğiz. Yaşasın özgür Filistin”

Eylem, Filistin’in ve diğer mazlum coğrafyaların özgürlüğü için yapılan duanın ardından sona erdi.