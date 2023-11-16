On binler, Gazze’ye destek için yürüdü

7 Ekim’den bu yana Gazze’deki katliamlarıyla soykırım suçu işleyen işgalci İsrail, tüm dünyada düzenlenen eylemlerle protesto ediliyor. Filistin İnisiyatifi Platformu öncülüğünde bugün, Türkiye’nin farklı şehirlerinde “El Ele Gazze Şeridi” eylemi düzenlendi.

3,5 kilometrelik insan zinciri

Eylemin gerçekleştirildiği illerden olan İstanbul’da on binlerce kişi, Edirnekapı’dan önce Beyazıt Meydanı’na, ardından Sultanahmet Meydanı’na yürüdü. Güzergâh üzerinde 3,5 kilometrelik insan zinciri oluşturan katılımcılar, İsrail zulmünü protesto etti, Gazze’ye destek mesajı verdi.

“Filistin; insanlığı, hakikati ve direnişi temsil ediyor”

Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Yazar Yusuf Kaplan, Filistin meselesinin sadece Filistin'in meselesi olmadığını belirterek, tarihinin en kanlı dönemlerinden birisini yaşayan Filistin'in; insanlığı, masumiyeti, hakikati ve direnişi temsil ettiğini söyledi.

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“İnsanlık Gazze’deki katliama isyan etti”

Kaplan, "Bu katliamları yapanlar, tarihin karanlık çöplüğüne gömülecekler. Gazze soykırımı, insanlığın geleceği açısından milat olacak. İnsanlık bu vahşete 'dur' diyecek. Nitekim görüyorsunuz, insanlığı ayağa kaldırdı. Gazze'deki katliama bütün insanlık isyan etti, başkaldırdı. Bütün dünyaya sesleniyoruz. Katil İsrail'i durduramadığınız sürece insanlığınızı haysiyetinizi koruyamazsınız." dedi.

Eylem, Filistinliler için dua edildikten sonra nihayete erdi.