Omzundaki garkad ağacı da kurtaramadı...Batı Şeria'da bir katil İsrail askeri sarı torbalık oldu
İsrail güçleri son beş ay içerisinde Batı Şeria'daki baskınlarını artırdı. İsrail güçlerinin son haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik baskınlarını artırdığı gözlemleniyor. Bu kapsamda İsrail ordusunun baskınlarına Filistinliler de kendilerini savunmak için karşılık veriyor. İsrail basınında çıkan haberlere göre, çarşamba günü gece saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentindeki El-Cilme köyünde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı. Askeri bir noktanın yakınlarına sızan iki Filistinlinin kendilerine doğru yaklaşan İsrail güçleriyle çatıştığı ve bunun sonucunda bir İsrail askerinin öldürüldüğü ifade edildi.
Filistin kaynakları ise Batı Şeria'nın kuzeyindeki El-Cilme kontrol noktasında gözaltına alınmak istenen iki Filistinlinin direnmesi sonucu İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığını belirtti. Yine kaynakların aktardığına göre gözaltına alınmak istenen Filistinliler olay yerinde İsrail askerlerince vurularak öldürüldü.
Filistinlilere müdahaleye giden söz konusu askeri birliğinin üst düzey operasyonel yeteneklere sahip olduğunun belirtildiği İsrail kaynaklarının açıklamalarındaysa, 'saldırının önlendiği' ifadesi yer aldı.
Bir İsrail askerinin öldürüldüğü saldırıyı düzenleyen Filistinlilerin kimliği Ahmed Abid ve Abdurrahman Abid olarak açıklandı.
Batı Şeria kuzeyinde son durum
İsrail güçlerinin son dönemde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Nablus'ta askeri varlığını artırması dikkati çekiyor.
Bölgedeki Filistinlilerin karşı saldırılarına maruz kalan İsrail güçlerinin durumuna ilişkin İsrail hükümeti içerisinde birtakım endişeler bulunuyor.
İsrail güçleri son haftalarda Batı Şeria'da güvenlik zaafiyetlerinin oldukça fazla olduğuna işaret ediyordu.
Bu kapsamda İsrail hükümeti Batı Şeria'daki kontrolü sağlayan Filistin yönetiminin güvenlik güçlerine destek verilmesi gerektiği yönünde tartışmalarda bulunuyordu.
Bölgenin kuzeyinde güvenliğin sağlanamaması durumunda Cenin ve Nablus menşeli saldırıların artabileceği sinyali veriliyor.
İsrail kaynakları bölgede gerçekleşen baskınlarda sonucu 5 ayda bin 500 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
5 aylık dönemde bölgeye yaklaşık olarak 2 bin 50 baskın düzenlendi.
Bu baskınlar sonucu 90 Filistinli İsrail güçlerince öldürüldü.
Öldürülenler arasında bir gazetecinin bulunması da İsrail'in 'saldırgan' politikasına eleştirileri yükseltti. Cenin'de öldürülen gazeteci, Şirin Ebu Akile idi.