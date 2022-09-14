Omzundaki garkad ağacı da kurtaramadı...Batı Şeria'da bir katil İsrail askeri sarı torbalık oldu

İsrail güçleri son beş ay içerisinde Batı Şeria'daki baskınlarını artırdı. İsrail güçlerinin son haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik baskınlarını artırdığı gözlemleniyor. Bu kapsamda İsrail ordusunun baskınlarına Filistinliler de kendilerini savunmak için karşılık veriyor. İsrail basınında çıkan haberlere göre, çarşamba günü gece saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentindeki El-Cilme köyünde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı. Askeri bir noktanın yakınlarına sızan iki Filistinlinin kendilerine doğru yaklaşan İsrail güçleriyle çatıştığı ve bunun sonucunda bir İsrail askerinin öldürüldüğü ifade edildi.