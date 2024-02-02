Omurgasızlıkta çığır açtı! Daha dün 'Hamas terör örgütü' demedin mi?
Hamas'ı Filistin toraklarındaki meşru müdafasına karşın, "terörist" olmakla itham eden eski devlet bakanı Ufuk Söylemez, tarihi bir iki yüzlülüğe imza attı.
Söylemez, Sözcü'de yer alan habere göre, 7 Ekim'de topraklarındaki zulmü sonlandırmak için siyonistlere karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlatan Hamas'ı "terör örgütü" olmakla itham etmişti.
Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, “Hamas terör örgütü değil” açıklamasıyla ilgili “Başkalarının da benzer ifadeleri PKK/YPG/PYD için kullanmalarına fırsat verirsiniz” demişti.
Aynı Söylemez, aradan geçen birkaç aydan sonra ise Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkmasını hedef aldı.
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Hem de dün terörist olmakla itham ettiği Filistin üzerinden..
İşte omurgasızlığın resmi!