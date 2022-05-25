Omurgadan omuriliğe uzanan tümör, 14 doktorun katıldığı 10 saatlik operasyonla çıkarıldı

Aydın'da yaşayan 41 yaşındaki Şevket Demirdöven'e, 2015 yılında kalça ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu.

Kalçasında bulunan kitle ameliyatla alınan Demirdöven, geçen yıl yeniden rahatsızlanarak Ege Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Demirdöven'in bel kısmında L4, L5 ve S1 omurlarında çıkan kötü huylu tümörün omurilik içine kadar uzandığı tespit edildi.

Ana damarlar ve hassas sinirlerin arasında oluşan tümörün çıkarılması için Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi ve Omurga Cerrahisi bölümlerinden 14 doktorun katılımıyla ameliyat gerçekleştirildi.

Demirdöven'in bel bölgesindeki 15 santimetrelik tümör, 10 saat süren ameliyat sonunda tek parça olarak çıkarıldı.

Omurga çıkarıldı, omurilik yana çekildi

Ameliyatı koordine eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Dündar Sabah, AA muhabirine, çevresine yayılan tümörün çıkarılmasından başka yol olmadığını, vücutta bulunduğu konum nedeniyle de farklı ekiplerin görev alması gerektiğini belirtti.

Sabah, ameliyata ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeri dolayısıyla tek bir bölüm değil birkaç bölümün birlikte ameliyat etmesi gereken bir olguydu. Bu ameliyat yaklaşık 10 saat sürdü. Her aşamada bir ekip girip işini tamamladı. Tümör yaklaşık 15 santimetreydi, yumuşak dokusuyla birlikte 20 santimetreyi buluyor. Büyüklüğünden çok bizim için tümörün bulunduğu yer önemliydi. Omurganın içine girmesi, köklerin bir bölümünü içine alması gibi özellikleri olan bir olguydu."

Ameliyatta omurganın bir bölümünün çıkarıldığını, sinir kökleri ve ana damarlara kan taşıyan sistemin bağlanarak hareket sahası açıldığını, omuriliğin de yana çekilerek tümörün alındığını anlatan Sabah, ameliyat sonrası sinirlerin gayet iyi çalıştığını gördüklerini ifade etti.

Sabah, Demirdöven'in sağlık durumunun iyi olduğunu, bir hafta sonra taburcu edilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

"Fizik tedaviyle birlikte yürümeye başlayacak"

Ekipte görev alan Doç. Dr. Murat Öztürk de ameliyatın hem hasta hem de kendileri için çok önemli olduğu bilinciyle ameliyathaneye girdiklerini kaydetti.

Tümörün içine girmeden, sinirlere zarar vermeden ameliyatı tamamladıklarını aktaran Öztürk, "Hastamızın kanaması olmadığı için büyük ameliyattan sonra yoğun bakım desteği gerekmedi. Serviste takip ettik. Hastamız ayaklarını oynatıyor, kan değerleri iyi. Yatak egzersizleri yapıyor." dedi.

"Tüm riskleri göze aldım"

Şevket Demirdöven ise umduğundan daha büyük bir ameliyat geçirdiğini, 15 santimlik tümörün çıktığını öğrenince çok sevindiğini anlattı.

Doktorlarının kendisine hep moral verdiğini anlatan Demirdöven, şöyle konuştu:

"Yaşama tutunmaya çalışıyorum. 7 yıldır bu hastalıkla uğraşıyorum, kemoterapiye ve radyoterapiye dayanıklı bir tümörmüş. Ameliyattan önce bel bölgemde ağrım vardı. O ağrılar bitti. 'His ve yürüyüş kaybı olacak, fizik tedaviyle halledeceğiz.' dediler. Tüm riskleri göze aldım. Hislerim var, fizik tedavi sonucu eski günlerimize döneceğiz inşallah."