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ÖMÜ’den büyük başarı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen ’Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Kayseri’de düzenlenen bölge sergisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri; 4 birincilik, 5 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere toplam 11 derece ile büyük başarı elde etti.

28 Haziran 2019 Cuma 17:12
ÖMÜ’den büyük başarı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen ’Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Kayseri’de düzenlenen bölge sergisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri; 4 birincilik, 5 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere toplam 11 derece ile büyük başarı elde etti.


Adana, Kayseri ve Samsun Bölgeleri kapsamındaki 42 üniversiteden yapılan başvurular arasından Kayseri’de düzenlenen bölge sergisine davet edilen 100 proje arasına giren ve aldıkları derecelerle OMÜ’yü onurlandıran öğrenciler ve danışmanları, 17 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan Türkiye finallerinde OMÜ’yü temsil edecek.


9 farklı kategoride düzenlenen yarışmada ödüllendirilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri ve danışmanları şu isimlerden oluştu: “Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde Prof. Dr. Erdal Kılıç danışmanlığında Batuhan Artan; Dr. Öğretim Üyesi Sercan Demirci danışmanlığında Hasan Tok, Nur Sena Batur ve Halil İbrahim Yıldırım (birincilik ödülü). Eğitim kategorisinde Doç. Dr. Mustafa Ergun danışmanlığında Elif Karacakoyun (birincilik ödülü). Makine İmalatı ve Otomotiv kategorisinde Arş. Gör. Suna Avcıoğlu danışmanlığında Caner Çelik (birincilik ödülü). Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde Doç. Dr. Sedat Akleylek danışmanlığında Hüseyin Arda Saydam (ikincilik ödülü). Enerji ve Çevre kategorisinde Gözde Genç ve Şura Akoğlu (ikincilik ödülü). Makine İmalatı ve Otomotiv kategorisinde Doç. Dr. Sevim Alışır danışmanlığında Berk Günaydın, Gülsüm Güler (ikincilik ödülü). Sağlık kategorisinde Beyza Kumaş, Deniz Emine Öztürk ve Enes Bilazer (ikincilik ödülü). Savunma, Uzay ve Havacılık kategorisinde Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Tepe danışmanlığında Bulut Çınar Atak, Mustafa Özçelik ve Erdem Murathan (ikincilik ödülü). Eğitim kategorisinde Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Tepe danışmanlığında Yasin Kaan Yıldız, Bahar Güven ve Hilal Özen (üçüncülük ödülü). Savunma, Uzay ve Havacılık kategorisinde Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Tepe danışmanlığında Mustafa Erol Keskin ve Selin Seda Akbulut (üçüncülük ödülü).”

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:12
  1. sergi
  2. bilim

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