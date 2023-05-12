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Ekonomi OMÜ sözleşmeli personel alımı yapacak
Ekonomi

OMÜ sözleşmeli personel alımı yapacak

Yeniakit Publisher
2023-05-12 10:20:00 -
OMÜ sözleşmeli personel alımı yapacak

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 500 sözleşmeli personel alacak.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 500 sözleşmeli personel alacak. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı açıklamada, “OMÜ olarak, KPSS sıralamasına göre yazılı ve sözlü sınav olmaksızın 500 sözleşmeli personel alımı yapacağız. 16 Mayıs 2023 tarihinde ilana çıkıyoruz. Kadrosunu yenileyerek daha da güçlenen OMÜ, uluslararası rekabette ülkemizin gücüne güç katmaya devam edecektir” dedi.

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