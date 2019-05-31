0553 313 94 23

OMÜ personel başvurusu nasıl yapılır? | Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yayınladığı duyuru ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Üniversite bünyesinde, profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi olmak üzere toplam 42 akademik personel istihdam sağlayacak. Peki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? OMÜ personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

31 Mayıs 2019 Cuma 18:10
OMÜ personel başvurusu nasıl yapılır? | Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yayınladığı duyuru ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Üniversite bünyesinde, profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi olmak üzere toplam 42 akademik personel istihdam sağlayacak. Peki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? OMÜ personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

OMÜ personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?

1- Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.

2- Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

3- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

Başvurular ne zaman bitecek?

Üniversitenin 30 Mayıs tarihinde verilen ilan, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tamamlanacak.

OMÜ personel alımı başvurusu müracaat yeri

Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:10
  1. Samsun
  2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  3. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı
  4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
  5. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu
  6. OMÜ personel başvurusu nasıl yapılır?
  7. OMÜ personel başvurusu
  8. OMÜ personel başvurusu yapma
  9. Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı
  10. Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı başvurusu
  11. Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı başvurusu yapma
  12. OMÜ personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?
  13. OMÜ personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?
  14. OMÜ personel alımı başvurusu müracaat yeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Köse’den stajyerlere teşekkür
    1. Başkan Köse’den stajyerlere teşekkür
    2. Safranbolu’da denetimler devam ediyor
    3. Müzik yarışmasında dereceye giren..
    4. Boş sulama havuzuna düşen domuz..
    5. Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
    6. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    7. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    8. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    9. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    10. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    11. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    12. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    13. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    14. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    15. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    16. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    17. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    18. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    19. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    20. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    21. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    22. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    23. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    24. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    25. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    26. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    27. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    28. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    29. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    30. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı