OMSAN Lojistik’e yeni Genel Müdür

OYAK Grup şirketlerinden OMSAN Lojistik’in yeni Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Dr. A. Sabuncu, İktisat Yüksek Lisans programını tamamladı ve İstanbul Üniversitesi’nde İktisat Doktorasını yaptı.

Sabuncu, sırasıyla OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Global Portföy Yönetimi A.Ş., Balnak Lojistik Grup, ve FLO Mağazacılıkta da görevlerde bulunmuştu.