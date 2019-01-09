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OMSAN Lojistik’e yeni Genel Müdür

OMSAN Lojistik’in yeni Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu oldu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:59
OMSAN Lojistik’e yeni Genel Müdür

OYAK Grup şirketlerinden OMSAN Lojistik’in yeni Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Dr. A. Sabuncu, İktisat Yüksek Lisans programını tamamladı ve İstanbul Üniversitesi’nde İktisat Doktorasını yaptı.

Sabuncu, sırasıyla OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Global Portföy Yönetimi A.Ş., Balnak Lojistik Grup, ve FLO Mağazacılıkta da görevlerde bulunmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:59
  1. OYAK Grup
  2. OMSAN Lojistik’in yeni Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu
  3. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü
  4. Hacettepe Üniversitesi
  5. İstanbul Üniversitesi
  6. OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.

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