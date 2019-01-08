0553 313 94 23

Ömrünü tamamlamış bir milyon ton lastik geri kazanıldı

LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt:- " 2007 yılından beri 1 milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği geri kazandırdık"- "Geçen yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üyeleri için belirlediği 2018 yılı ÖTL geri kazanım kotasını yüzde 100 olarak gerçekleştirerek sıfır atık projesine katkı sağladık"

08 Ocak 2019 Salı 11:21
Ömrünü tamamlamış bir milyon ton lastik geri kazanıldı

İSTANBUL (AA) - Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER), kurulduğu 2007 yılından bugüne kadar bir milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği (ÖTL) geri kazandırmayı başardı.

LASDER tarafından yapılana açıklamada, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplatılması, taşıtılması ve uygun yöntemlerle geri kazandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak projeler yürütüyor.

Bu konuda tek yetkilendirilmiş kurum olan LASDER, çevre ve ÖTL mevzuatına uygun şekilde ömrünü tamamlamış lastikleri toplatmak ve geri kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmekte.

Yasal mevzuat gereği 1,6 mm diş derinliğinin altına düşen ÖTL'lerin granül, piroliz ve ek yakıt olarak geri dönüştürülmesini sağlayıp, sürdürülebilir çevreye katkı sağlayan LASDER, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt, derneğin kurulduğu yıldan bugüne kadar özverili çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu çalışmalarımız sonucunda 2007 yılından beri 1 milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği geri kazandırdık. Geçen yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üyeleri için belirlediği 2018 yılı ÖTL geri kazanım kotasını yüzde 100 olarak gerçekleştirerek sıfır atık projesine katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:21
  1. LASDER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdulhamit'in yaptırdığı caminin kalıntılarını izinsiz kaldıranlar yargılanacak
    1. Abdulhamit'in yaptırdığı caminin..
    2. Kar keyfi pahalıya mâl oluyor
    3. Amazon'dan büyük skandal! Müslümanlar..
    4. İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşıya..
    5. Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Cani..
    6. Yargı, 241 darbe davasında son sözünü..
    7. Mağaza ve e-ticaretle büyüyecek
    8. Libya'da anayasa referandumu..
    9. AYM'den Zaman gazetesinin eski..
    10. "Hamas-Fetih gerilimi Gazze'yle Batı..
    11. Ruh sağlığı yasası nedir?
    12. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Beyaz..
    13. Soluk borusuna kuru yemiş kaçan kişi..
    14. Yetkisiz servislerin ballı kazancı
    15. Rusya'dan Münbiç hamlesi! Başladı
    16. Otomobil dereye düştü: 5 ölü
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne..
    18. İzmir merkezli 4 ilde operasyon
    19. "Her maçtan önce kurban keseceğim"
    20. İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul..
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...