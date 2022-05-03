Ömrünü İslam'a adayan Ömer Döngeloğlu kabri başında anıldı

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, vefatının ikinci yılında Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına Döngeloğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ömer Döngeloğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imamı Bünyamin Topçuoğlu ile bu yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ikinci olan Emirgan Hamid-i Evvel Camii imamı Alpcan Çelik, Kur'an-ı Kerim okudu.

Döngeloğlu'nun kabri başında yapılan duaların ardından program sona erdi.

Ömrünü İslam'ı anlatmaya adadı

Tokat Zile'de 1968'de dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilkokulu Zile Altunyurt İlkokulunda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesinde tamamladı, daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olarak 1986-1996 yıllarında memleketi Tokat'ta imam-hatiplik yaptı.

Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazılarıyla biliniyordu. Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu.

Ömrünü İslam'ı anlatmaya adayan Döngeloğlu, sosyal yaşantısında, katıldığı konferans ve sempozyumlarda da irşat faaliyetlerinde bulunuyordu. Döngeloğlu, "Peygamberin İzinde", "Allah'a Adanmış Hayatlar", "Yeryüzünün Yıldızları", "Sözün Miracı; Dua", "Allah Resulünü Görenler", "Peygamberimizin Dostları" ve "Mus'ab bin Umeyr" gibi birçok eser kaleme almıştı.

Kovid-19 teşhisiyle Başakşehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 52 yaşındaki Ömer Döngeloğlu, 3 Mayıs 2020'de vefat etmişti.