Ömrünü +1 farka adayan babalar, özel ebeveynlere rehberlik ediyor

Down sendromlu çocuklara sahip iki baba, kendileri gibi özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların ailelerine her konuda rehberlik ediyor - Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ferruh Kaledibi: - "İnsanlar doğal olarak kabullenme süreçlerini zor geçiriyorlar. Bir şok yaşıyorsunuz. Önünüzdeki 20, 30, 60 yılı sorgular hale geliyorsunuz. Hazır deneyimlerle geçmiş 20 yılımı, doğan her +1 çocuğumuzun velisine anlatıyoruz. Yapacaklarının zor olmadığını, uyguladıkları takdirde diğer bireyler gibi başarı sahibi olacaklarını söylüyoruz" - Down sendromlu çocuk babası İbrahim Özateş: - "Hayatımı çocuğuma adamaktan memnunum. Çocukla daha fazla ilgilenmek için emekli oldum"