Ömrü 3 ay, kilosu 10 lira!

Kahramanmaraş’ta Yöresel Lezzetler Fuarı`nda stant açan Rasim Şener, yaklaşık 3 ay yenilebilen ekmeğin kilosunun 10 lira olduğunu, terazide 7 kilo 750 gram gelen ekmeğin fiyatının ise yaklaşık 80 lira olduğunu söyledi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle ilk kez düzenlenen Kahramanmaraş Gıda, Gastronomi ve Yöresel Lezzetler Fuarı, Türkiye`nin farklı yerlerinden yöresel lezzetler vatandaşlarla buluştu.

KAFUM alanındaki 32 firmanın stant açtığı fuarın, küçük üreticileri desteklemenin yanı sıra yöresel ürünlere ilişkin yurt içindeki tüketimi yaygınlaştırmayı hedeflediğini belirtiliyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Fuar alanında vatandaşların ilgi gösterdiği stantlardan biri de Giresun’un Dereli ilçesinden gelen Rasim Şener’in Karadeniz ekmeği standı oldu.

Vatandaşlara Karadeniz’den getirdiği büyük ekmeğin satışını yapan Şener, kilosu 10 lira olan bir ekmeğin 7 kilo 750 gram geldiğini, fiyatının yaklaşık 80 lira olduğunu söyledi.

KARABUĞDAY VE EKŞİ MAYA İLE ÜRETİLİYOR

Ekmeğin ortalama 3 ay ömrü olduğunu söyleyen Şener, “Bu ekmekler karabuğday, ekşi maya ile üretilen ekmeklerimiz. Gümüşhane’den geldik. Bu ekmeğimizi buzlukta saklayabilirsiniz, birçok yemekle birlikte yenir. Ekmeği kilo ile satıyoruz. Ne kadar isterlerse ona göre dilimler halinde veriyoruz. Ekmeğin 1 dilimi ortalama 200 gram geliyor. Kahramanmaraş’ta vatandaşların bu ekmeğe ilgisi çok güzel beğeniyorlar, alıyorlar. Yaklaşık 1 ton üzerinde ekmek sattık. 300 kilogram civarında ekmeğimiz kaldı" diye konuştu.

4 Mayıs’ta Kahramanmaraş Fuar Merkezi`nde açılan yöresel Gıda, Gastronomi ve Yöresel Lezzetler Fuarı 13 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.