Omicron varyantına 'köpek balığı' çözümü

ABD'de yapılan ve Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, köpek balıklarının bağışıklık sisteminde bulunan antikor benzeri proteinler, koronavirüse ve şu anda dünyada endişeye neden olan Omicron gibi farklı varyantlarına karşı koruyabilir.

Bilim insanları, köpek balıklarında bulunan ve VNAR'lar olarak adlandırılan proteinlerin insan antikorlarının onda biri büyüklüğünde olduğunu belirtti. Bu durum ise onları 'insan antikorlarının erişemeyeceği kuytulara girebilecek kadar küçük' hale getiriyor.

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Aaron LeBeau, koronavirüsün insan hücrelerine bulaşmasını etkili bir şekilde durduran milyarlarca kişilik bir havuzu inceleyerek üç aday VNAR belirlediğini duyurdu.

Ancak araştırmacılar, yeni VNAR'ların mevcut koronavirüs pandemisi sırasında önleyici olarak kullanılamayacağını, fakat ekibin gelecekteki salgınlarla mücadele etmek için köpek balığı proteinlerini hazırladığını söyledi.