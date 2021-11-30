  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Omicron en çok o grubu etkiliyor!
Gündem

Omicron en çok o grubu etkiliyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'Küresel risk çok yüksek' şeklinde uyardığı Omicron varyantını tespit eden doktor virüsün en yaygın görüldüğü yaş grubunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 10:37:00 -
Omicron en çok o grubu etkiliyor!

Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu. Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var, ancak varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.

Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.

Yaklaşık sekiz ila 10 hafta boyunca, uygulama yaptıkları bölgede yeni bir Covid vakası görmediklerinin altını çizen Coetzee, 'Sonra 18 Kasım'da aniden viral bir enfeksiyona benzer semptomlarla gelen genç erkekler gördüm' dedi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde de yer alan Dr. Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söyledi.

"40 ve daha genç yaştakileri etkiliyor"

Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu söyledi.

Good Morning Britain'a konuşan Coetzee, Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, gördüğü hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunun altını çizdi.

'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' diyen Coetzee, daha önceki açıklamasında hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğu bilgisine dikkat çekmişti.

Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.

Coetzee, ayrıca Omicron'a yakalanan kişilerde Delta varyantının aksine oksijen seviyelerinde büyük bir düşüş olmadığını söyledi.

Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğün olabileceğinin altını çizen uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

Doktor ayrıca son 10 gün içinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılmadan tamamen iyileşen 30 hasta gördüğünü söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı!
Gündem

Okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı!

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde okuldan eve döndüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca yoğun bakıma alındı. Küçük ç..
İstanbul'un fırtına ile imtihanı! İşte geride kalan günün bilançosu
Gündem

İstanbul'un fırtına ile imtihanı! İşte geride kalan günün bilançosu

İstanbul'da yaşanan şiddetli fırtına gün boyu devam etti. Rüzgarın saatteki hızı 130 km'ye kadar çıkarken, yaşanan kazalar amatör kameralarc..
Bu fotoğrafı çektirip ortadan kayboldu!
Siyaset

Bu fotoğrafı çektirip ortadan kayboldu!

820 gündür Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Zekiye Bozdağ, kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın HDP Milletvekili Garo Paylan'la fotoğraf çektirdik..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay