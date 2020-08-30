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Gündem Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeşi Ömer Vehbi Hatipoğlu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 13:58:00 - 2020-08-30 14:04:08
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ünlü ilahiyatçı Prof. Nihat Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Hatipoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu ve tedaviye başlandığını belirtmişti. Sevenleri Hatipoğlu hocanın bir an önce sağlığına kavuşması için dua ederken solak kesim ise sosyal medyadan insanlıktan utandıran rezil paylaşımlarda bulunmuştu. İslam'a olan kinlerini Hatipoğlu üzerinden kusan solak kesim Hatipoğlu'nun ölmesini dileyecek kadar insanlıktan çıkmıştı.

Hatipoğlu ise sağlık durumu ile ilgili yaptığı son paylaşımda “Dostlarım.İnşallah sıkıntıyı aşacağım. dualarınızla' diye söze başlayan Nihat Hatipoğlu şu açıklamayı yaptı: 'Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz.Her kesimden,düşünceden,her meslek gurubundan. Küçüğü büyüğü, açığı kapalısı. 7 den 77 ye.Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın. Amin” ifadelerini kullanmıştı.

Sevenleri Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederken son bilgilendirme Nihat Hatipoğlu’nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu’ndan geldi.

"Nihat hocamız iyi"

Ömer Vehbi Hatipoğlu,  kardeşinin sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.

Hatipoğlu, şunları yazdı;

“Sevgili dostlar kardeşler! Yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun.”

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