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Ömer Günel’in İstanbul ziyaretleri devam ediyor

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası’nın turizm sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini tartışmak üzere gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretlerini sürdürdü.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:19
Ömer Günel’in İstanbul ziyaretleri devam ediyor

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası’nın turizm sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini tartışmak üzere gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretlerini sürdürdü.


Günel ilk olarak Kruvaziyer yolcu gemilerinin tur acenteliğini yapan ITS Turizm Başkanı Onur Dağoğlu ile görüştü. Kuşadası’nı yeniden kruvaziyer turizmi ile anılır hale getirebilmek için hazırlanan projelerinin son düzenlemelerini yapmak üzere sektörün lokomotif acentelerinin gözünden Kuşadası’nda aksayan hizmetleri, yapılabileceklere yönelik fikir ve önerilerini dinledi.


Görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada Günel, “Uluslararası turizm de gerek tarihi dokusu gerekse coğrafi değerleri ile Kuşadası vazgeçilmez bir destinasyon. Önceliği turizm olarak, turist ağırlamak olarak belirlenmiş bir kent olan Kuşadası’nda kruvaziyer turizminde eksik kalan ve iyileştirilmesi gereken konuları görüşmek üzere ekibim ile bu ziyaretleri gerçekleştirdik. Sektörün duayenlerinin gözünden eksiklerimizi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken konuların üzerinden geçtik. Çalışmalarımızı yaparken ve rotamızı belirlerken her iki ziyaretimizin de çok büyük faydaları olacak. Kendilerinin fikir ve önerileri bizim için kılavuz niteliğinde” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:19
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